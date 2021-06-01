Almanya'dan Elon Musk'a yarayan teşvik: Uydu interneti desteği

Almanya'da hükümet kırsal bölgelerdeki vatandaşlarına uydu interneti için teşvik vermeye hazırlanıyor. Bu karar halihazırda uydu interneti projesi Starlink'i uygulamaya almış Elon Musk gibi yatırımcılara yarıyor.

ntv.com.tr 01.06.2021 - 11:00

Almanya'dan Elon Musk'a yarayan teşvik: Uydu interneti desteği

İlişkili Haberler

Gökyüzünde sıralı ışıklar (Starlink uyduları heyecana neden oldu)

Gökyüzünde sıralı ışıklar (Starlink uyduları heyecana neden oldu)

Almanya, Starlink gibi uydu internet sağlayıcıları için bir destek paketi hazırlamaya başladı.

Almanya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Almanya'nın Elon Musk'ın Starlink'i gibi uydu internet hizmetleri için donanım satın alınmasını destekleyerek kırsal alanlardaki vatandaşların internete daha iyi erişmelerine yardımcı olmak istediklerini söyledi.

Bu destek sayesinde, Starlink’in aylık internet maliyeti değil ancak kurulumu için gereken uydu anteni gibi parçalar kullanıcılara sunulacak.

Starlink'in aylık kullanım ücreti 99 euro olarak açıklandı. Ancak 500 dolar da kurulum maliyeti bulunuyor.

Musk ay başında yaptığı açıklamada, Starlink ile internet erişimi isteyenlerin başvurularının 500 bini geçtiğini duyurmuştu.

Starlink toplamda 12 bin internet uydusu ve 10 milyar dolarlık bir yatırım ile bu projeyi büyütmeye devam ediyor.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...