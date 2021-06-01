Almanya'dan Elon Musk'a yarayan teşvik: Uydu interneti desteği

Almanya, Starlink gibi uydu internet sağlayıcıları için bir destek paketi hazırlamaya başladı.



Almanya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Almanya'nın Elon Musk'ın Starlink'i gibi uydu internet hizmetleri için donanım satın alınmasını destekleyerek kırsal alanlardaki vatandaşların internete daha iyi erişmelerine yardımcı olmak istediklerini söyledi.



Bu destek sayesinde, Starlink’in aylık internet maliyeti değil ancak kurulumu için gereken uydu anteni gibi parçalar kullanıcılara sunulacak.



Starlink'in aylık kullanım ücreti 99 euro olarak açıklandı. Ancak 500 dolar da kurulum maliyeti bulunuyor.



Musk ay başında yaptığı açıklamada, Starlink ile internet erişimi isteyenlerin başvurularının 500 bini geçtiğini duyurmuştu.



Starlink toplamda 12 bin internet uydusu ve 10 milyar dolarlık bir yatırım ile bu projeyi büyütmeye devam ediyor.

