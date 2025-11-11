Almanya'dan "Siber Kubbe" hamlesi: Saldırıları tespit edecek

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, dijital tehditlere karşı daha etkili bir şekilde mücadele etmek için "Siber Kubbe" geliştirmeyi planladıklarını söyledi.

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Dobrindt, Siber Kubbe'nin, siber saldırıları tespit eden, analiz eden ve bunlara yanıt veren kısmen otomatik bir sistem olacağını söyledi.

Bakan, şu açıklamayı yaptı: "Dijital güvenlik, ulusal egemenliğin merkezinde yer alır. Siber Kubbe, siber saldırılara karşı güçlü bir koruma sağlayacaktır. Almanya'yı savunmak, devletin, işletmelerin ve toplumun ortak sorumluluğudur."

Almanya'nın siber savunmasını güçlendirme planları kapsamında, bakanın bu yıl İsrail ile siber güvenlik önlemlerinin bilgi paylaşımı, araştırılması ve geliştirilmesi konusunda iş birliğini derinleştirmek üzere bir anlaşma imzalayacağını söyledi.

"Ciddi saldırıların etkin bir şekilde önlenebilmesi, hafifletilebilmesi veya durdurulabilmesi için Alman makamlarının siber savunma yetkilerini güçlendireceğiz" diyen Dobrindt, yetkililere yurtdışındaki siber saldırganları hedef alma yetkisi vermek için yasal çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Bakan Dobrindt, şunları aktardı: "Alman güvenlik yetkililerinin, saldırganların dijital altyapısını devre dışı bırakmasına, saldırmasına, bozmasına ve yok etmesine olanak sağlayacağız; saldırganlar ve altyapıları Almanya dışında olsa bile."

Mevcut yasal çerçevenin bunu yapmak için yeterli olmadığını da belirten Alman bakan, gerekli çerçeveyi oluşturacaklarını ifade etti.