Almanya'dan 'Tesla' kararı

Amerika Birleşik Devletleri dışındaki tek fabrikası Çin'de bulunan ve ikinci tesisi Almanya'da açmaya hazırlanan Tesla'nın bu projesi için beklenen karar çıktı.

Alman mahkemesi, geçtiğimiz günlerde verilen durdurma kararını bozdu. Karar sonrası Tesla'nın fabrikasının inşasına yeniden başlandı.

Tesla'nın Almanya'da kuracağı bu tesis şirketin Avrupa'daki ilk otomobil ve pil fabrikası olacak.

ABD merkezli şirket geçtiğimizi yılın kasım ayında bölgeye fabrika kuracağını açıklamış ve bu karar sonrası Almanya'da tartışmalar start almıştı.

Çevreci gruplar, fabrikanın Berlin yakınlarındaki bir ormanlık alana kurulacak olması nedeniyle bölgedeki doğal yaşamın ve su kaynaklarının olumsuz etkileneceğini savunarak dava açmıştı.

Tesla ise bu süreçte ormandaki ağaçların kesimine başlamıştı.

