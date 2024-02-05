Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek? SpaceX uzaydan dönüş tarihi verdi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışı Florida kıyılarındaki olumsuz koşullar nedeniyle ertelendi. Peki, Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek?

Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek? SpaceX uzaydan dönüş tarihi verdi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, hava durumunun hala uygun olmaması nedeniyle ertetlendi. SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğini duyurdu.

3 ŞUBAT OLARAK PLANLANMIŞTI

Açıklamada, Florida kıyısında hava durumunun hala uygun olmaması nedeniyle Ax-3 ekibinin ve Dragon'un 6 Şubat'tan önce geri dönemeyeceği belirtildi.

Dragon Uzay Aracı Ax-3 ekibinin Dünya'ya dönüşü, 3 Şubat olarak planlanmıştı ancak Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 5 Şubat'a ertelenmişti.

Alper Gezeravcı uzaydan ne zaman dönecek? SpaceX uzaydan dönüş tarihi verdi - 1

BAKAN KACIR SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Sanayi ve Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.SpaceX'in, Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılışının ertelendiğine dair paylaşımını alıntılayan Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz. Mürettebatı güvenli bir şekilde Dünya'ya geri getirmek için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı değerlendirildi. Bir sonraki ayrılma tarihi (tahmini) 5 Şubat saat 17.00 ve Dünya'ya dönüş (tahmini) 6 Şubat saat 17.50."

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