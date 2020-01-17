Alphabet'in piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı. Alphabet 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan dördüncü şirket oldu.

google.jpg

İlişkili Haberler

Google 2 yılda 8,21 milyar euro ceza ödedi

Google 2 yılda 8,21 milyar euro ceza ödedi

ABD'li teknoloji şirketi Google'ın da sahibi olan Alphabet, Perşembe günü tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı. 
  
Böylece Alphabet, ABD'de 1 trilyon dolar piyasa değerini gören dördüncü şirket olurken, Apple 2018'de 1 trilyon doları görerek bunu yapan ilk ABD şirketi olmuş ve Apple'ı Amazon ve Microsoft izlemişti. 
  
Söz konusu gelişmenin ardından Alphabet hisseleri Perşembe gününü yüzde 0.76 artışla 1,450.16 dolara yükseldi ve kapanıştan dakikalar önce de, 1,450.70 dolarla tarihinin en yüksek düzeyini gördü. 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...