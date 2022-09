Alternatif SuperApp 70 işletme, 900 şube ve 150 bin kullanıcıya ulaştı

Alternatif SuperApp, yakaladığı bu ivme ile hâlihazırda toplamda 900’den fazla şubesi bulunan 70’ten fazla işletmeyi bir fintek şirketine çevirerek finansal teknoloji alanında doğru çözüm sunulduğu sürece hem B2B hem de B2C tarafında hızlı yol alınabileceğini göstermiş oldu. Simit Sarayı, Peynirci Baba, Alaçatı Muhallebicisi, Adventure Land, Tuzla Balıkçısı, Viyana Kahvesi ve Nezih Kırtasiye gibi sektöründe öncü firmalar Alternatif SuperApp’in çözümleri ile artık dijital cüzdan, CRM, dijital hediye kartı, kurumsal iş birlikteliği, sadakat programı ve QR menü altyapısı hizmetlerine kolayca erişebiliyor. Bununla birlikte Üsküdar Belediyesi, Sakarya Üniversitesi gibi kamu kurumları da Alternatif SuperApp’te yer alan kendilerine özel cüzdanlarıyla binlerce vatandaş ve öğrenci için ödeme ve bağış gibi işlemlerini kolay ve dijital bir şekilde yapabildiler.



Konuyla ilgili açıklamada bulununan Macellan CEO’su Göktürk Yetim, “İstanbul Festivali’nin ana sponsoru olarak festival sürecinde ödeme ve geçiş sistemi altyapısı sağlayan Alternatif SuperApp, kullanıcıların tek uygulamayla onlarca işlemi yapabilmesini sağladı. Bu etkinlikte tüm ziyaretçiler Alternatif SuperApp’i kullanarak hızlı geçiş, anlık ödeme, çekilişe katılma ve oyun alanlarında kullanma gibi olanaklara erişti. Böylece müşteriler cebinde ne bilet ne de para taşımak zorunda kaldı. Sağladığı bu avantajlarla App Store’da Finans kategorisinde 1. sıraya kadar yükselerek kullanıcılarının yorum ve beğenileri ile bir ‘lovemark’ olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” diye konuştu.



İş birlikleri ve yatırımlarla büyümeye devam edecek



Macellan’ın son ürünü olan Alternatif SuperApp, Seri A öncesi yatırım sürecine girecek. Hem son gelişmeleri hem de yatırım sürecini de değerlendiren Macellan CEO’su Göktürk Yetim şunları kaydetti: “Alternatif SuperApp, güçlü ekibiyle çok kısa bir zamanda büyük bir başarıya imza attı. Şu an onlarca işletmenin yüzlerce şubesinde binlerce kullanıcıya kesintisiz hizmet veriyoruz. Her bir işletme bizim için ayrı bir fintek şirketi oldu. Müşterilerimiz de süper bir kullanıcı. Çok yakında, anlaşacağımız yeni işletmelerle ağımızı 5.000’e çıkaracağız. Bu büyümeyi hızlandırmak için bir yatırım turuna hazırlanıyoruz. Bu yatırımla birlikte hedefimizde öncelikli olarak EMEA bölgesine açılmak bulunuyor. Bu süre zarfında Visa İnovasyon Programı’nın dördüncü dönemine seçildiğimizi ve küresel piyasalara hazırlandığımızı ayrıca belirtmeliyim. İş birlikleri ve akıllı yatırımcı ekosistemimizle çok daha hızlı gelişeceğimizi düşünüyorum.”



Alternatif SuperApp CPO’su Zeynel Enes Mirza ise şu ifadeleri kullandı:



“2021 Aralık’tan beri ekip olarak ciddi bir özveri ile çalıştık. Bunun sonucu planlı ve istikrarlı bir büyüme oldu. İşletmelere ve kurumlara özel dijital cüzdan altyapısını sunmak ve bütün bu cüzdanları tek bir uygulamada toplamak hem B2B hem B2C müşterileri için büyük kolaylıklar ve avantajlar sunuyor. Hem işletmeleri finteke dönüştürüyoruz hem de fintekleri pazaryerinde (marketplace) topluyoruz. Bu sayede cüzdan, hediye kartı, QR menü ve sadakat uygulamaları gibi tüm çözümlerin sektördeki pazaryeri (marketplace) oluyoruz. Doğru sektörlere doğru zamanda girerek bunu kanıtlamış olduk. Kafe, restoran, eğlence ve e-spor gibi sektörlerdeki yeni işletmelerle bu güçlü verileri pekiştireceğimize inanıyorum. Kısaca, Alternatif SuperApp ile her işletme bir FinTech olacak!”