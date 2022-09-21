Alternatif SuperApp Türkiye'nin en büyük kitle fonlama turuna çıktı

Dijital cüzdanların kullanımının her geçen gün yaygınlaşması, uygulamaların yatırımcıların radarına girmesine kapı aralıyor. Son olarak birçok markanın dijital cüzdanını tek uygulamada sunan Alternatif SuperApp, 5 milyon dolarlık yatırım turuna çıktığını duyurdu.

2021’de lansmanı yapılan Macellan’ın en yeni ürünü Alternatif SuperApp, 15 Eylül’de başlayan Türkiye'nin en büyük kitle fonlama turunda, 3 iş günü gibi kısa bir sürede 3 milyon TL'den fazla yatırım topladı. Turda kitle fonlama ve Girişimci Sermayesi Yatırım Fonu’nu (GSYF) birlikte kullanan şirket, müşterilerinin yanı sıra nitelikli yatırımcıları yakın markaja alıyor.



İLK 3 İŞ GÜNÜNDE 3 MİLYON TL'DEN FAZLA YATIRIM TOPLADI



Yatırım turuyla birlikte pazaryeri olarak konumlarını güçlendireceklerini belirten Alternatif SuperApp Göktürk Yetim, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

“Ağustos ayı itibarıyla 70 işletme, 900 şube ve 150 bin kullanıcıya ulaştık. Bu ivmemizi hızlandırmak için 5 milyon dolarlık yatırım turuna çıktık. Henüz 16 Eylül sabahı başlayan fonlamada 3 iş günü gibi kısa bir sürede 3 milyon TL’yi aştık. Qinvest Portföy Yönetimi önderliğinde kurulan GSYF ile ürünümüzü kullanan markalar, bankalar, VC’ler (risk sermayesi) ve yatırımcılar üzerinden toplam yaklaşık 5 milyon dolarlık yatırımı gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz. Hikâyemize son kullanıcılarımızı da dahil etmek üzere yatırımın 1,2 milyon dolarını kitle fonlama ile Fonangels.com üzerinden alacağız. Yatırım turumuz bu yönüyle, ülkemizde bu zamana kadar yapılmış en büyük kitle fonlaması olarak da dikkat çekiyor.”



KİTLE FONLAMA VE GSYF BİRLİKTE KULLANILACAK



Yenilikçi bir yatırım modeli ile farklı yatırımcı kategorilerini buluşturan Alternatif SuperApp, bu sayede girişim sermaye fonları, melek, nitelikli, kurumsal ve küçük yatırımcıların aynı anda yatırım yapabilmesine olanak tanıyor. Müşterilerinin sadece ürünlerini kullanarak değil, aynı zamanda fonlayarak da hikayelerine ortak olmasını isteyen Alternatif SuperApp, kitle fonlama yöntemiyle müşterileri, GSYF ile de nitelikli yatırımcılarla iş birliği yapıyor.



5 YILDA 12 ÜLKEYE AÇILACAKLAR



Ekiplerini de şirkete ortak ederek çalışan bağlılığını güçlendirmeyi amaçlayan Alternatif SuperApp, uluslararası yatırımcıların dikkatini çekerek gözünü global pazarlara dikiyor. Bugün 70’ten fazla dijital cüzdanı içinde barındıran Alternatif SuperApp, 2023 sonunda 250’ye yakın markayla pazaryeri konumunu güçlendirmeyi ve 5 yılda 12 ülkeye açılmayı planlıyor.