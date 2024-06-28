Alzheimer hastalığının sinyali konuşma şeklinizde gizli olabilir

Alzheimer hastalığına neyin sebep olduğu hala tam olarak bilinmezken, yeni bir araştırmaya göre konuşma şekliniz gelecekti Alzheimer'ın habercisi olabilir.

Alzheimer hastalığının sinyali konuşma şeklinizde gizli olabilir

hastalığına neyin sebep olduğunu hâlâ tam olarak bilmiyoruz , ancak etkilerinin nasıl göründüğünü biliyoruz.

Erken belirtilerini tespit etme konusunda daha fazla araştırma yapan bilim insaları yeni bir araştırma ortaya koydu.

Boston Üniversitesi'nden bilim insanları, hafif bilişsel bozukluğu (MCI) olanların konuşma kalıplarını analiz eden yeni bir AI (yapay zeka) algoritması geliştirdi.

Bu algoritmanın, altı yıl içinde MCI'dan 'a ilerlemeyi yüzde 78,5'lik bir doğrulukla öngörebildiği açıklandı. 

Araştırma kapsamında binden fazla bireyin ses kayıtları kullanılarak bilişsel bozukluğun doğru bir şekilde tespit edilmesi için bir model oluşturuldu.

Yeni algoritma, 63-97 yaş arası 166 MCI'lı bireyin yazıya dönüştürülmüş ses kayıtları üzerinde eğitildi. 

Eğitildikten sonra algoritma, daha önce işlenmemiş konuşma örneklerinden Alzheimer riskini tahmin etmek için tersine uygulandı. Yaş ve cinsiyet gibi diğer önemli faktörler de son tahmin puanını oluşturmak için kullanıldı.

Algoritmanın çıkardığı sonuç, bir kişinin MCI'dan Alzheimer hastalığına geçiş olasılığını gösteren bir skor olarak düşünülebilir.

Uzmanlar bu teknolojinin Alzheimer hastalığının erken tespiti ve müdahalede bulunulması konusunda potansiyel olarak büyük önem taşıdığını belirtti. Çünkü risk altındaki bireylerin erken tanı, hastaların tedavi imkanlarından erken yararlanmasına yardımcı olabilir.

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