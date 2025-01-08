Alzheimer için robot köpek: Bakım gerektirmiyor, gerçeği gibi sevimli!

Köpeklerin insanın en iyi dostu olduğu söylenir, ancak Alzheimer ve diğer bunama türleriyle yaşayan birçok insan için bir köpek veya evcil hayvana bakmanın getirdiği zorunluluklar zorlu olabilir.



ABD'de Alzheimer ve demans hastaları için robot köpek geliştirildi. Robot köpek Jeanie, evcil hayvana bakacak durumda olmayan ama onların sevgisine muhtaç insanlar için geliştirildi. Üstelik Jeanie köpek gibi bakım gerektirmiyor ama neredeyse gerçekleri kadar sevimli.



Labrador cinsi köpeklerden ilham alınarak geliştirilen Jeanie, özellikle demans ve Alzheimer hastaları için tasarlandı.



Tasarımcısı Tom Stevens, 2011'de annesinin Alzheimer olmasından yola çıkarak Jeanie'yi geliştirdiğini söylüyor.



Jeanie isimli köpek, dokunma ve ses komutlarına yanıt verebiliyor ve kuyruğunu sallıyor.



Bu yıl içinde 2 bin 500 dolara satışa çıkarılması planlanıyor. Düşünülen seçenekler arasında huzurevlerine kiralanması da var.