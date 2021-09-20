Amatör gözlemci Jüpiter'deki çarpışmayı kaydetti: Işığı Dünya'dan görüldü

Büyük başın derdi de büyük oluyor. Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegen olan Jüpiter'e dev bir gök cismi çarptı.

Çarpmanın etkisi o kadar büyüktü ki yayılan ışık Dünya'dan görüldü. Amatör gözlemci Jose Luis Pereira'da doğru zamanda doğru yerdeydi.

Pereira nadiren gerçekleşen bu olayı gözlemlemeyi başardı.

Pereira, Space.com'a yaptığı açıklamada, "Ben çok çalışkan bir gezegen gözlemcisiyim. Jüpiter, Satürn ve Mars karşımdaysa gökyüzünün açık olduğu gecelerde gözlem yaparım. Özellikle favorim Jüpiter için." dedi.

Gökyüzündeki çarpmaları tespit etmek için geliştirilmiş DeTeCt isimli programı kullanan Pereira ilk kayıtta ufak bir parlaklık tespit ettiğini söyledi. Bunu önemsemediğini belirten Pereira gece boyunca aralıksız kayda devam etti.

Birkaç saat sonra program olası bir çarpışma uyarısı verdi. Avrupa Uzay Ajansı da Twitter'dan konuya ilişkin paylaşım yaptı. Pereira'nın videsundan ekran görüntüsü paylaşan ajans "Henüz çok fazla bilgi yok ama kayıttan anlaşıldığı kadarıyla çarpan cisim ya çok büyüktü ya da çok hızlıydı" dedi.