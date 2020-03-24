Amazon corona virüs test kitlerini evlere gönderecek

Corona virüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bini geçti. ABD, 160’dan fazla ülkeye yayılan virüsten en çok etkilenen ülkeler sıralamasında İtalya ve Çin’in ardından üçüncü sırada yer alıyor.



Son rakamlara göre ülkede 45 binin üzerinde vaka bulunuyor. Virüs nedeniyle yaşanan can kaynı ise 600’e yaklaşmış durumda.



Virüs ile mücadele kapsamında ABD’de en çok vakanın görüldüğü kentlerden birisi olan Seattle’da önümüzdeki günlerde test kitleri evlere gönderilebilir.



Engadget’ta yer alan habere göre, Bill Gates’in kurucusu olduğu Gates Foundation ile işbirliğine giden Amazon, bu projeyi test etmeye başlıyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda evlerine corona virüs tespit kiti gönderilen kişiler testi uyguladıktan sonra bunu Amazon personeline teslim edecek ve bu sayede hastanelere gitmek zorunda kalmayacak.



Aynı açıklamda söz konusu teslimatın Amazon tarafından özel eğitimden geçirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirileceği bilgisinin de altı çizildi.



Amazon’un kurulduğu kent olna Seattle’ın içinde bulunduğu Washington eyaleti ABD’de corona virüsten en çok hasar alan eyaletlerin başında geliyor.



Yayınlanan en son resmi rakamlara göre, eyalette binin üzerinde vaka tespit edilmiş durumda. Eyalet sınırları içerisinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 75.

