Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın CEO'ları ABD Kongresi'nde ifade verdi (Zarar veren bir güçleri mi var?)

Dünyanın en değerli şirketlerinden 4’ünün genel müdürleri, kurucuları, patronları ABD senatosunda tarihi bir soruşturmaya çıktı.



Tekelleşme ve gücü kötüye kullanma ağırlıklı sorularda Amazon kurucusu Jeff Bezos, Apple CEO’su Tim Cook, Google CEO’su Sundar Pichai ve Facebook kurucusu Mark Zuckerberg gelen sorular karşısında firmalarını korumaya çalıştı.



180 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin iş insanı olan Jeff Bezos, büyük şirketlere de ihtiyaç var derken, Tim Cook, Sundar Pichai ve Mark Zuckerberg firmalarının yeniliklerinin önünü açtığını vurguladı.



Senato alt komitesindeki bu soruşturmaya eş zamanlı olarak hem ABD hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde bu firmalar hakkında tekelleşme başta olmak üzere birçok soruşturma yürütülüyor.



Google’ın daha küçük firmalardan aldığı bilgilerle kullanıcıları kendi ürünleri üzerinde tutma yöntemleri, Amazon’un alışveriş sitesinde diğer satıcılara uyguladığı yöntemler, Facebook’un Instagram ve Whatsapp gibi rekabet içerisinde olduğu firmaları satın alması, Apple’ın da uygulama mağazasında uyguladığı komisyon oranları ön plana çıkan konular oldu.

Tim Cook ile Sundar Pichai’nin daha önce 1 kez ve Mark Zuckerberg’ün de daha önce iki kez çıktığı senato alt komitesi oturumuna Amazon kurucusu Jeff Bezos ilk kez çıktı.



Amazon kurucusu Jeff Bezos açıklamalarından birinde, garajlardan çıkan girişimleri beğeniyorum, ben de onlardan biriydim. Ama dünyanın ufak firmalara ihtiyacı olduğu kadar büyüklere de ihtiyacı var. Ufak firmaların yapamayacağı çok ley var ifadesi kullandı.



Bezos ailesinden aldığı 250 bin dolarlık borçla Amazon’u kurduğunu belirtmişti.



Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden dördünün patronu, Amerikan Kongresi üyelerininin önünde, rakiplerini ezmek için, güçlerini kötüye kullandıkları iddialarına karşı kendilerini savundu.



Amazon'un patronu Jeff Bezos, dünyanın "büyük şirketlere ihtiyacı olduğunu" söylerken, Facebook, Apple ve Google'ın CEO'ları şirketlerinin inovasyonu teşvik ettiğini savundu.



Jeff Bezos, Apple'ın CEO'su Tim Cook, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve Google'ın CEO'su Sundar Pichai, kongre üyelerinin bu şirketlere karşı daha sıkı kuralları değerlendirdiği ve rekabet soruşturmaları yapıldığı bir dönemde ifade verdi.

BEZOS: TAM OLARAK HATIRLAMIYORUM



Bu arada Bezos’a 6 saatten uzun süren oturumun ilk iki saatinde bir soru iletilmezken Amazon kurucusu, birçok soruda yaşanan olayı tam olarak bilmediğini ya da hatırlamadığını belirtti. Bezos ayrıca, şirket kurallarının hiçbir zaman bozulmadığının garantisini de veremeyeceğini ifade etti.



Facebook’un satın almaları mercek altına alınırken, Zuckerberg’e 2012’de Instagram’ı satın aldıkları dönemde “Instagram işimizi bozabilir” şeklinde attığı bir e-posta hatırlatılırken Zuckerberg, Instagram’ın bir tehdit olduğunu farkında olduğunu ve satın almanın Federal Ticaret Komisyonu tarafından onaylandığını belirtti.



Bu arada Instagram kurucularından Kevin Systrom ile yatırımcılarından Matt Cohler arasındaki yazışmalar da gün yüzüne çıktı. Yazışmalardan birinde Cohler, Systrom’a Zuckerberg’in Instagram’ı almak için adım attığını ifade ederken, Systrom’a bir seçenek sunulmaması durumunda Instagram’ı yok etme moduna geçebileceğini yazmış.



Facebook, 2012’de Instagram’ı 1 milyar dolara bünyesine katmış. Ve ardından da 2014’te Whatsapp’ı 19 milyar dolara satın almıştı.



Ayrıca Zuckerberg’e rakiplerini taklit etmesi de sorulurken Zuckerberg yeni özelliklerin ürünlerine katıldığını ifade etti ve tekelleşme üzerine yöneltilen soruya ise, “ABD’de en popüler mesajlaşma servisi Apple’ın iMessage’ı, en hızlı büyüyen uygulama TikTok, en popüler video platformu Youtube, en hızlı büyüyen reklam platformu Amazon’un ve en büyüğü ise Google’ın” şeklinde yanıt verdi.

EN AZ SORU TIM COOK'A



Oturumun tamamında en çok zoru Zuckerberg ile Sundar Pichai en çok soru yöneltilen isimler olurken en az soru Tim Cook’a yöneltildi.



Başlarda sert sorular ve ifadelerle başlayan ancak ilerleyen saatlerde yumuşayan ve zayıf soruların da yer aldığı oturumda Amazon kurucusu Jeff Bezos’un uzun süre soru sorulmadan beklerken bir şeyler atıştırması ve bir soruda kendisini sessizden çıkartmayı unutarak konuşmaya devam etmesi ile Zuckerberg’ün yazışmalarından birinde Google’ı satın almasıyla ilgili bir yazışmanın hatırlatılması ve Zuckerberg’ün de “belli bir şakalaşma” demesi tebessüme sebep oldu.



Bu arada oturum boyunca yatırımcıların bu durumdan çok da etkilenmediği anlaşılırken firmaların hisseleri değer kaybetmedi.



NE KADAR SERVETLERİ VAR?



Apple 1.61 trilyon dolar – Tim Cook 650 milyon dolar.



Google 1.05 trilyon dolar – Sundar Pichai 950 milyon dolar.



Facebook 657 milyar dolar – Mark Zuckerberg 83 milyar dolar.



Amazon 1.5 trilyon dolar değerinde – Jeff Bezoz 180 milyar dolar.



Toplamda 4.8, 5 trilyon dolarlık bir piyasa değerleri var.



Toplamda 265 milyar dolar servetleri var.