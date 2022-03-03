Amazon fiziksel mağazalarını kapatıyor

Amazon, tüm “Amazon Books” fiziksel kitapçılarının yanı sıra çeşitli elektronik ürünler ve diğer popüler ürünler satan “Amazon 4 Star” ve “Amazon Pop-Up” mağazalarını kapatıyor.

Amazon, kapanışların ABD ve İngiltere genelinde 68 mağazayı etkilediğini söyledi.

Kapanış tarihleri konuma göre değişecek ve Amazon, etkilenen çalışanların şirketin başka yerlerinde rol bulmalarına yardımcı olacak. Kalmamayı tercih etmeyen çalışanlara kıdem tazminatı paketleri sunulacak.

Amazon, kapanışlardan kaç çalışanın etkileneceğini açıklamadı.