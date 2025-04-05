Amazon, "Kuiper Projesi" kapsamında ilk uydu grubunu fırlatıyor

Amazon’dan yapılan açıklamaya göre ‘Kuiper Atlas 1’ adlı görev, 9 Nisan Çarşamba günü saat 12:00’de Florida'dan Atlas V roketiyle 27 uyduyu uzaya gönderecek.

Fırlatma, Boeing ve Lockheed Martin’in ortak girişimi olan United Launch Alliance (ULA) tarafından gerçekleştirilecek.

‘Starlink’ benzeri bir şekilde Amazon’un ‘Project Kuiper’ projesi de özellikle savaş bölgeleri, afet alanları gibi yetersiz internet erişimi bulunan bölgelere internet hizmeti sağlamak için tasarlandı.

