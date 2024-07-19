Amazon Prime Day, Türkiye'nin istediği indirimlerle geri döndü!

Her yıl dünyada heyecanla beklenen, Amazon'un büyük indirim kampanyası Prime Day, bu yıl dünyada 10'uncu, Türkiye'de ise 5'inci kez düzenleniyor.

Prime üyelerine özel kaçırılmayacak indirimler, ürünler ve fırsatların sunulduğu Prime Day kampanyası ile Prime üyeleri, elektronikten mutfağa, modadan ev ve yaşama, kitaptan evcil hayvan ve kişisel bakıma tüm kategorilerde her gün yenilenen indirimleri Amazon.com.tr veya mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.



1,7 milyon indirim talebi toplandı

Amazon Türkiye'nin geçtiğimiz yıl başlattığı ve indirimin kurallarını tersine çeviren ödüllü kampanyası Prime Day İndirim Avcıları ile bu yıl da Prime Day'de Amazon.com.tr üzerinde indirime girecek ürün ve markalar müşterilerin talepleri önceliklendirilerek belirlendi.

Geçtiğimiz yıla göre daha da genişleyen Prime İndirim Avcıları kadrosunda içerik üreticileri Berk Keklik (@uberkuloz), Danla Bilic (@danlabilic), Elvin Levinler (@elvin), Nisan Hakan (@nisanhakan), Tuğba Yılmaz Karakaş (@heytuvba) ve Berfu Yenenler'in (@berfuyenenler) yanı sıra, Ekşisözlük ve Cimri gibi kullanıcıların yoğun takip ettiği platformlar da var.

Bilim insanı Prof. İlber Ortaylı da kitap kategorisindeki seçkiler konusunda yol gösterdi.



Yoğun bir iletişim kampanyasıyla takipçi ve kullanıcılarından indirime girmesini istedikleri ürün ve markaları toplayan Prime İndirim Avcıları'nın verileri amazon.com.tr müşterilerinin alışveriş listelerine eklediği ürünlerle de birleştirilerek bu yıl en çok talep edilen indirimler belirlendi. Düzenlenen basın toplantısıyla sunulan rakamlara göre toplanan indirim talepleri geçtiğimiz yıla oranla yüzde 50 artarak 1,7 milyona ulaştı.



“Prime Day boyunca 300 bini aşkın üründe kaçırılmayacak fırsatlar sunuyoruz”

Amazon'un üyelik programı Prime'ın bugün dünyadaki 200 milyondan fazla üyesine alışverişin ve eğlencenin en iyisini sunduğunu söyleyen Amazon Türkiye Perakende Genel Müdürü Burak Erdem, “Prime üyelik programımızı tasarrufun, kolay alışverişin ve eğlencenin tek bir üyelikte birleşimi olarak tanımlayabiliriz. Prime'ı vazgeçilmez yapan üç unsur hiç şüphesiz ki hız, tasarruf ve eğlence. Prime üyelerimize 650 bine yakın ürünü ücretsiz ve hızlı teslimatla sunuyoruz. İstanbul, Kocaeli Bursa ve Ankara'da ise öğlen saat 11.30'a kadar verdiğiniz siparişler aynı gün kapınıza teslim ediliyor. Prime üyeleri sunduğumuz Çok Al Az Öde, Günün Fırsatları ve Prime Day gibi üyelere özel indirim kampanyaları sayesinde kolay ve hesaplı alışveriş ile tasarruf ediyor. Bu yıl Prime Day dönemi boyunca 300 bini aşkın üründe müşterilerimize kaçırılmayacak indirimler sunuyoruz. Üstelik müşterilerimizi, satın aldıktan ürünlerde sonradan fiyatların düşmesine karşı da güvence altına alıyoruz, seçili ürünlerde Prime Day boyunca fiyat düşerse aradaki farkı hediye kartı olarak müşterilerimizin Amazon hesaplarına tanımlıyoruz. Ayrıca Prime üyeliğiyle birlikte ücretsiz gelen Prime Video ile geniş bir içerik seçkisi sunarak ne izleyeceğim derdine de son veriyoruz. Elbette Prime Gaming ile her ay yenilenen ücretsiz oyunlarla oyunseverleri de mutlu ediyoruz. Prime Day, Prime üyesi olmak ve tüm bu avantajlardan ve indirimli fiyatlardan yararlanmak için harika bir zaman.” dedi.



Türkiye indirimleri seviyor, teslimata verilen önem artıyor

Amazon Türkiye, Aksoy Araştırma ile bini aşkın katılımcıyla gerçekleştirdiği, Türkiye'nin indirim algısını ölçümleyen araştırmanın sonuçlarını da açıkladı.

Sonuçlara göre araştırmaya katılanların yüzde 90'ı, son bir ay içerisinde indirim kampanyalarından bir ürün aldıklarını belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 59'u ise indirimde ürün bulduklarında kendilerini mutlu, iyi ve şanslı hissettiklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 64'ü, online perakendenin sunduğu indirimlere güvendiğini söylerken güvenmeyenlerin oranı ise sadece yüzde 16'da kaldı. Amazon Türkiye'nin Prime Day indirimlerinden memnun olup olmadıklarının da sorulduğu araştırmada, Prime Day'de alışveriş yapan tüketicilerin yüzde 95'i tecrübelerinden memnun olduklarını belirtti.



Araştırmadan çıkan bir diğer çarpıcı sonuç ise online alışverişlerde teslimata verilen önemin artması oldu. Araştırmaya katılanların yaklaşık üçte biri teslimat tecrübesinin, online alışveriş sitelerinin indirim dönemlerinde tercihlerini doğrudan etkilediğini söyledi. Katılımcıların yüzde 85'i indirimleri online alışveriş siteleri üzerinden takip ederken, sosyal medya ve içerik üreticileri aracılığıyla takip ettiklerini söyleyenlerin oranının yüzde 57 ile ikinci sırada yer alması araştırmadan çıkan bir diğer sonuç oldu.



Prime Day fırsatlarından faydalanmak için Prime üyesi olmak yeterli

Prime Day süresince indirim ve fırsatlardan yararlanmak, ayrıcalıklı alışveriş ve eğlence deneyimini yaşamak için Prime üyesi olmak yeterli. Üstelik, alışveriş ve eğlencenin en iyilerini tüm vergiler dâhil ayda 39 TL'ye sunan Prime üyeliği, bir ay boyunca ücretsiz denenebiliyor.

Ayrıca yıl sonuna kadar Prime üyeliğini başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için Prime ücreti kadar indirim kuponu kazanıyor.



İşte sayısız Prime avantajlarından bazıları:



Hızlı ve ücretsiz teslimat: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.

Prime'a özel indirimler: Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 500 TL ve üzerindeki alışverişlerinde yüzde 10 indirim kazanıyor.

Seçili ürünlerde 12 aya varan taksit fırsatı: Amazon.com.tr müşterileri, 1 – 31 Temmuz tarihleri arasında, seçili ürünlerde, 12 aya varan taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor.

Prime Video: Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile aralarında “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” ve “Düğüm” de dâhil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyor.

Prime Gaming: Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri önde gelen oyunlarda oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv'de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.



Henüz Prime üyesi olmayanlar www.amazon.com.tr/prime adresinden 30 günlük deneme süresini hemen başlatıp Prime ayrıcalıklarından ve Prime Day fırsatlarından yararlanabiliyor.