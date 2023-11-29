Amazon, şirketlere yönelik sohbet robotu Q'yu tanıttı

Amazon, insanların işe yerlerinde kullanabilmeleri için "Q" adını koyduğu yeni bir yapay zeka sohbet robotunu duyurdu.



Amazon Web Services'in (AWS) Las Vegas'taki Reinvent konferansında duyurulan ürün, Amazon'un Microsoft ve Google'a rakip olmak istediğini ortaya koyuyor.



Q'nun önizleme sürümü şu anda mevcut ve bazı özellikleri ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

ÜÇ FARKLI ÖDEME PLANI OLACAK

Erken erişim dönemi sona erdiğinde, iş kullanıcıları için bir katman kişi başına aylık 20 dolara mal olacak.

Geliştiriciler ve BT çalışanları için ek özellikler içeren bir sürüm ise kişi başı aylık 25 dolar olarak belirlendi.

Microsoft 365 için Copilot ve kurumsal çalışanlar için Google Workspace ve Duet AI'ın her ikisi de kişi başı aylık 30 dolar olacak.



BELGELERDEN ALINTILAR SAĞLAYABİLECEK



AWS CEO'su Adam Selipsky, Reinvent'te yaptığı açıklamada Slack ve yazılım geliştiricilerin metin düzenleme uygulamalarında kullanılacağını söyledi.

Ayrıca AWS'nin çevrimiçi Yönetim Konsolu'nda da bulunacak Q'nun sohbet yanıtlarını desteklemek için belgelerden alıntılar sağlayabileceği kaydedildi.



Selipsky, aracın kaynak kodunda otomatik olarak değişiklik yapabildiğini, böylece geliştiricilerin daha az iş yapacağını söyledi.

"OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRECEK"



Teknoloji sektörü araştırma şirketi Futurum Group'un başkan yardımcısı ve uygulama lideri Steven Dickens, "AWS Q, çoğu zaman birbiriyle çakışan çok sayıda hizmet seçeneğine sahip AWS müşterileri için oyunun kurallarını değiştirecek.

AWS, portföyündeki her hizmet için bir yapay zeka asistanı oluşturma dürtüsüne direndi ve sonuç olarak Q'nun önümüzdeki aylarda hem geliştiriciler hem de bulut yöneticileri tarafından yaygın bir şekilde benimsenmesini bekliyorum." diye konuştu.



Öte yandan AWS başkan yardımcısı Deepak Singh, yöneticilerin Q'nun insanların genel konulardaki sorularını yanıtlayıp yanıtlayamayacağını belirleyebileceklerini söyledi.