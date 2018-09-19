Online alışveriş devi Amazon, Türkiye pazarına adım atmak için son dönemde yoğun mesai harcıyordu.
Bu sabah şirketin Türkiye’de hizmet sunacak hesabı kullanıma girdi ve bir ‘merhaba’ mesajı ile Türkiye’deki kullanıcılarını karşıladı.
Geçtiğimiz haftalarda Apple’ın ardından 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan Amazon yayınladığı mesajında "Amazon.com'un kurulduğu 1995 yılından bu yana Türkiye'deki yüz binlerce müşterimiz, dünyanın dört bir yanındaki Amazon mağazalarından milyonlarca ürün sipariş etti. Bugün Türkiye'deki müşterilerimizin Amazon alışveriş deneyimlerini zenginleştirecek olan Amazon.com.tr'nin açıldığını duyurmanın gururunu yaşıyoruz" ifadesine yer verdi.
Amazon’dan yapılan yazılı açıklamanın tam metni şu şekilde...
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