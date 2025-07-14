Amazon ve Alphabet’i geçti: Bitcoin dünyanın en değerli beşinci varlığı oldu

Bitcoin’in fiyatı pazartesi günü yeni bir rekor kırarak 122 bin 600 dolara kadar yükseldi ve son bir haftada yaklaşık yüzde 13 değer kazandı. Bu yükseliş, Bitcoin’in toplam piyasa değerini 2,4 trilyon dolara taşıyarak Amazon’un 2,3 trilyon dolarlık, gümüşün 2,2 trilyon dolarlık ve Google’ın çatı şirketi Alphabet’in 2,19 trilyon dolarlık değerini geride bırakmasını sağladı.



Bitcoin’in piyasa değeri halihazırda teknoloji devi Apple’ın 730 milyon dolar gerisinde.

APPLE’I GEÇECEK Mİ?

Gerçek dünya varlıklarını tokenlaştırma platformu Brickken’in piyasa analisti Enmanuel Cardozo, Cointelegraph’a yaptığı açıklamada, “BlackRock ve MicroStrategy gibi kurumsal devlerin sürekli Bitcoin alımları sayesinde Bitcoin’in yatırım yapılabilir bir varlık sınıfı olduğu artık tartışma konusu değil. Regülasyon tarafındaki rüzgar da Bitcoin’in lehine dönüyor” dedi.



Cardozo’ya göre, kurumsal alımların devam etmesi ve destekleyici makroekonomik ortam, Bitcoin’in Apple’ı da geçmesini sağlayabilir. Bu senaryo, Bitcoin fiyatının 142 bin doların üzerine çıkması anlamına geliyor.



Yatırımcıların hedefi sadece Apple değil. Microsoft’un piyasa değerini de aşmak gündemde. Cardozo’ya göre bu hedef, Bitcoin fiyatının 167 bin dolara ulaşmasını gerektiriyor.



5 Haziran’dan bu yana Bitcoin tutan şirket sayısı iki katına çıktı. Şu an 265’ten fazla şirket bilançolarında Bitcoin bulunduruyor. Bu sayı birkaç hafta önce 124’tü.

NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri, geçen haftaki işlem seansını üst üste yedinci gün net girişle kapatarak Bitcoin fiyatına önemli destek sağladı.

Farside Investors verilerine göre, sadece cuma günü spot Bitcoin ETF’lerine 1 milyar dolardan fazla net giriş yapıldı. Bu girişler, Bitcoin’in yeni zirvelere ulaşmasında önemli rol oynadı.



Şubat 2024’te, spot Bitcoin ETF’leri iki haftalık dönemde Bitcoin’e yapılan yeni yatırımların yüzde 75’ini oluşturuyordu. Bu da BTC fiyatının 50 bin doların üzerine çıkmasında itici güç olmuştu.

SPOT BITCOIN ETF’Sİ NEDİR?

ETF (Exchange-Traded Fund), yani Borsa Yatırım Fonu, borsada hisse senedi gibi işlem gören bir yatırım aracı. Bir ETF, içeriğinde hisse senetleri, emtialar (altın, petrol), tahviller veya Bitcoin gibi varlıklar bulundurabilir. Yani bir ETF satın alanlar, o ETF’nin tuttuğu varlıklara dolaylı olarak yatırım yapmış oluyor.



Bir spot Bitcoin ETF’si ise gerçek Bitcoin satın alıyor ve bu Bitcoin’i saklıyor. Yatırımcı ise borsada o ETF’nin hisselerini alarak fiilen Bitcoin’e sahip olmadan Bitcoin fiyatına doğrudan maruz kalıyor. Buradaki “spot”, fonun gerçek Bitcoin tuttuğu anlamına geliyor.



Kısacası spot ETF, gerçek Bitcoin alıp saklarken, vadeli (futures) ETF ise Bitcoin’in fiyatına dayalı vadeli kontratlar alıyor ve gerçek Bitcoin tutmuyor.

