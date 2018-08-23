Toplam 16 kişiyi görüntüleyen bilim insanları, kabile üyeleinin ok ve yay kullanmayı bildiğini keşfetti.
Araştırmacılar, ilk kez kaydedilen video görüntülerinin kabilelerin korunması için büyük öneme sahip olduğunu söylüyor.
Amazon ormanlarında medeniyetten uzak yaşayan toplam 107 kabile olduğu kayıtlara geçmiş durumda.
Medeniyetten uzak bir yaşam süren bu toplumların şehir ve kasabalarda yaşayan başka insanların farkında olduğu ancak yaşadıkları korku sebebiyle kimseyle temas kurmadığı ifade ediliyor.
Geçen yıl altın madencileri ormanda rastladıkları bir kabilenin 10 üyesini öldürmüştü.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER...