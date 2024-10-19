Amazon'dan çalışanlarına çağrı: Ofise dönün ya da istifa edin

Covid 19 pandemisi sırasında dev şirketler uzaktan çalışma modelini geçmişti. Pandemi sonrasında da bu çalışma metodu devam etse de özellikle teknoloji şirketleri çalışanlarını ofise geri döndürmek için çalışmalar yapıyor.

Amazon İcra Kurulu Başkanı Andy Jassy, 2025'ten itibaren çalışanların ofise döneceğini açıklamıştı.

"OFİSE DÖNÜN YA DA İSTİFA EDİN"



ABD'li teknoloji devi Amazon Web Services, çalışanlarının ofise dönüş politikasını desteklememesi halinde başka iş arayabileceklerini bildirdi.



AWS CEO'su Matt Garman, "Ofise dönün ya da istifa edin. Yüz yüze çalışma politikasından hoşlanmayan çalışanlar için etrafta başka şirketler de var" açıklamasında bulundu.



Yüz yüze çalışmanın yenilik yapma kabiliyetlerini artırdığını belirten Garman, bu ortamın sanal olarak sağlanamadığını söyledi.