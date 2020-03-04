Amazon'dan Corona virüs açıklaması

ABD'li e-ticaret devi Amazon'dan beklenen açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde İtalya'daki iki çalışanı Corona virüs karantinasına alınan şirket, bir çalışanında Corona virüse rastlandığı bilgisini paylaştı.



Bloomberg'de yer alan habere göre, corona virüs testleri pozitif çıkan çalışan şirketin merkezi olan Seattle ofisinde görev alıyor.



Geçtiğimiz günlerde Amazon'un Milano ofisinde çalışan iki kişiye corona virüs taşıdıkları şüphesi ile karantina uygulaması başlatılmıştı.



Amazon salgına karşı pek çok etkinliğini iptal etmiş, iş görüşmelerini ise dijital yollar ile yapacağı duyurusunu yapmıştı.



Seattle'ın yer aldığı eyalette bugüne kadar 21 kişide Corona virüse rastlandı. Resmi açıklamaya göre, bölgede 8 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.