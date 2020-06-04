Amazon’dan Hindistan’a 2 milyar dolar yatırım

ABD merkezli alışveriş devi Amazon, Hindistan’a 2 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.



Uluslararası haber ajansı Reuters’ın aboneleri ile paylaştığı habere göre, Amazon Hindistan’da hizmet veren Bharti Airtel isimli mobil operatöre 2 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.



Aynı habere göre, Amazon 2 milyar dolar karşılığında şirketin hisselerinin yüzde 5’inin sahibi olacak.



Ancak şirkete yakın kaynaklara göre henüz ilk aşamada olan anlaşmanın boyutu süreç içerisinde değişiklik gösterebilir.



Güncel verilere göre Bharti Airtel ülkenin en büyük üçüncü mobil operatörü konumunda. Şirketin abone sayısı ise 411 milyon.



Reuters’ın ulaştığı Amazon yetkilileri ise konu ile ilgili bir açıklama yapmadı.

