Amazon'dan son dakika teklifi: TikTok'u satın almak istiyor

ABD'de TikTok'un geleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken, bir teklifte Amazon’dan geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikalı bir firmaya satılması konusunda "yoğun ilgi olduğunu" belirttiği TikTok'a verdiği süre, 5 Nisan'da doluyor.



The New York Times'ın haberine göre, verilen süre dolarken, ismi belirtilmeyen bir Amazon yetkilisi, firmanın TikTok'u satın almak için harekete geçtiğini belirtildi.

Amazon'un, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e teklif mektubu sunduğunu aktaran yetkili, firmanın TikTok'u satın almak istediğini ifade etti.



Başkan Donald Trump, süreci görüşmek üzere bu hafta içi yetkililerle bir araya gelecek.



TikTok'un ABD operasyonlarının satışına yönelik başlatılan süreç, 5 Nisan’da doluyor. Uygulamanın kaderi bu tarihe kadar belli olacak. Aksi takdirde, sosyal medya uygulaması, ulusal güvenlik gerekçesi ile ABD’de yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalacak.