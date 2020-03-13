Amazon'dan tüm çalışanlarına çağrı: Ofise gelmeyin

ABD'li e-ticaret devi Amazon'dan beklenen açıklama geldi.



Amazon Corona virüs salgını nedeniyle tüm çalışanlarına mesaj gönderdi. Şirket dünya genelindeki tüm ofislerindeki çalışanlarına evden çalışma tavsiyesinde bulundu.



Aynı açıklamada çalışanların zorunlu olmadıkça ofislere gelmemeleri istendi. Amazon geçtiğimiz dönemde Seattle, New York ve New Jersey'deki çalışanlarına bu uyarıda bulunmuştu.



CNBC'de yer alan habere göre, Son açıklama ile Amazon bu tavsiyeyi tüm çalışanlarına yapmış oldu.



Geçtiğimiz günlerde İtalya'daki iki çalışanı corona virüs karantinasına alınan şirket, bir çalışanında corona virüse rastlandığı bilgisini paylaşmıştı.



Amazon salgına karşı pek çok etkinliğini iptal etmiş, iş görüşmelerini ise dijital yollar ile yapacağı duyurusunu yapmıştı.