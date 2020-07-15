Amazon’dan uzun kasa kuyruklarını bitirecek hamle

Amazon, müşterilerin raflardan ne aldığını takip eden ve kasaya gitmeden otomatik olarak ödeme alabilen bir alışveriş arabası yarattı. Dash Carts olarak adlandırılan mekanizma, alışveriş yapan kullanıcıların sepete ne attığını otomatik olarak algılamak için kamera ve sensörlerden yararlanıyor. Akıllı alışveriş arabaları İlk kez Amazon'un bu yıl Los Angeles’ta açmayı planladığı yeni bir süpermarkette kullanılacak.

ntv.com.tr 15.07.2020 - 17:57

Amazon’dan uzun kasa kuyruklarını bitirecek hamle

İlişkili Haberler

Amazon, çalışanlarına TikTok'u yasaklayan e-postanın yanlışlıkla iletildiğini açıkladı

Amazon, çalışanlarına TikTok'u yasaklayan e-postanın yanlışlıkla iletildiğini açıkladı

Amazon'dan 'yüz tanıma' kararı: Polis tarafından kullanımı ertelendi

Amazon'dan 'yüz tanıma' kararı: Polis tarafından kullanımı ertelendi

Corona Jeff Bezos'a yaradı: Serveti 171.6 milyar dolara yükseldi

Corona Jeff Bezos'a yaradı: Serveti 171.6 milyar dolara yükseldi

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, süpermarketlerdeki uzun kasa kuyruklarını hazırlanıyor. Şirket tarafından icat edilen akılllı alışveriş arabaları marketlerdeki uzun kasa tarihin derinliklerine gömmeyi amaçlıyor.  

Şirket tarafından geliştirilen “Dash Charts” adlı mekanizmada yer alan alışveriş arabası sahip olduğu kamera ve sensörler sayesinde müşterilerin sepete ne attığını otomatik olarak kaydediyor ve alışveriş tutarını kullanıcının Amazon hesabına yansıtıyor. Yeni alışveriş sepetini kullanmak isteyenlerin bu yüzden bir Amazon hesabına ve akıllı telefona sahip olması gerekiyor.

Alışveriş arabasını kullanmaya başlamak için ise, cihazın üzerinde bulunan QR kodunu Amazon uygulamasında taratarak sepetin kilinin açmak gerekiyor. Ardından, market arabası Alexa ile senkronize ediliyor. Kullanıcı isterse daha önceden hazırladığı alışveriş listesini sepetine yükleyerek, daha fazla ürün almaktan kaçınabiliyor.

ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARINA YENİ BİR BOYUT

Her ne kadar karmaşık birçok algoritmaya ve teknolojik aygıta sahip olsa da Amazon’un alışveriş sepeti, herhangi bir markettekinden farklı görünmüyor. Amazon'un fiziksel perakende ve teknoloji başkan yardımcısı Dilip Kumar'a göre, bu kasıtlı olarak yapılan bir hamle. Kumar, “Bu karmaşıklığı müşterilerden uzak tutmaya çalışıyoruz, böylece yeni alışveriş davranışları öğrenmek zorunda kalmıyorsunuz. Telefonunuzla oturum açtıktan sonra telefonu kaldırabilirsiniz ve normal alışveriş şekliniz aynı kalır” ifadelerini kullandı.

İLK DEFA LOS ANGELES'TA KULLANILACAK

Online alışveriş devi, ABD’nin Seattle'da zaten alışveriş yapanların ne aldıklarını izlemek için tavanda kameralar ve sensörler kullanan kasiyersiz bir süpermarketi bulunuyor. Yeni alış veriş sepetlerinin ise ilk defa Los Angeles’ta yıl sonunda Amozon tarafından açılacak bir marketite kullanılacağı belirtildi.

BEZOS NASIL HACKLENDİ?

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...