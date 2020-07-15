Amazon’dan uzun kasa kuyruklarını bitirecek hamle

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, süpermarketlerdeki uzun kasa kuyruklarını hazırlanıyor. Şirket tarafından icat edilen akılllı alışveriş arabaları marketlerdeki uzun kasa tarihin derinliklerine gömmeyi amaçlıyor.



Şirket tarafından geliştirilen “Dash Charts” adlı mekanizmada yer alan alışveriş arabası sahip olduğu kamera ve sensörler sayesinde müşterilerin sepete ne attığını otomatik olarak kaydediyor ve alışveriş tutarını kullanıcının Amazon hesabına yansıtıyor. Yeni alışveriş sepetini kullanmak isteyenlerin bu yüzden bir Amazon hesabına ve akıllı telefona sahip olması gerekiyor.



Alışveriş arabasını kullanmaya başlamak için ise, cihazın üzerinde bulunan QR kodunu Amazon uygulamasında taratarak sepetin kilinin açmak gerekiyor. Ardından, market arabası Alexa ile senkronize ediliyor. Kullanıcı isterse daha önceden hazırladığı alışveriş listesini sepetine yükleyerek, daha fazla ürün almaktan kaçınabiliyor.

ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARINA YENİ BİR BOYUT



Her ne kadar karmaşık birçok algoritmaya ve teknolojik aygıta sahip olsa da Amazon’un alışveriş sepeti, herhangi bir markettekinden farklı görünmüyor. Amazon'un fiziksel perakende ve teknoloji başkan yardımcısı Dilip Kumar'a göre, bu kasıtlı olarak yapılan bir hamle. Kumar, “Bu karmaşıklığı müşterilerden uzak tutmaya çalışıyoruz, böylece yeni alışveriş davranışları öğrenmek zorunda kalmıyorsunuz. Telefonunuzla oturum açtıktan sonra telefonu kaldırabilirsiniz ve normal alışveriş şekliniz aynı kalır” ifadelerini kullandı.

İLK DEFA LOS ANGELES'TA KULLANILACAK



Online alışveriş devi, ABD’nin Seattle'da zaten alışveriş yapanların ne aldıklarını izlemek için tavanda kameralar ve sensörler kullanan kasiyersiz bir süpermarketi bulunuyor. Yeni alış veriş sepetlerinin ise ilk defa Los Angeles’ta yıl sonunda Amozon tarafından açılacak bir marketite kullanılacağı belirtildi.

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