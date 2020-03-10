Amazon'dan corona virüs önlemi

ABD’de internet alışverişi ve e-ticaret yapan Amazon şirketinden radikal bir karar geldi.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, şirket corona virüs endişesini fırsata çevirmek isteyen satıcıların ürünlerinin satışını durdurdu.



Aynı habere göre, online alışveriş platformu corona virüs endişesini fırsat bilip ürünlerine büyük oranda zam yapan binlerce satıcının 500 binden fazla ürününün satışını yasakladı.



Amazon geçtiğimiz ay corona virüs için tedavi ürünü olarak sunulan bir milyondan fazla ürünün satışını durdurmuştu.



Şirket daha önce de sitede satışı yapılan maskelerin de orantısız satışının ardından eşitsizliğin yaşanmaması adına maske satışlarını askıya almıştı.