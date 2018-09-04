Küresel online perakende devi Amazon, Apple'dan sonra piyasa değerinde 1 trilyon dolar sınırını aşan ikinci şirket oldu.
ABD borsalarının açılmasından kısa süre sonra Amazon hisseleri dünkü kapanışa göre yüzde 2.0 artışla 2,050.50 dolara yükseldi.
Böylece Amazon, Ağustos ayında 1 trilyon dolar sınırını aşan teknoloji devi Apple'dan yalnızca beş hafta sonra bu sınırı aşan ikinci şirket oldu.
Amazon'un piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı
Anadolu AjansıTeknoloji
e-ticaret devi Amazon'un piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı.
Küresel online perakende devi Amazon, Apple'dan sonra piyasa değerinde 1 trilyon dolar sınırını aşan ikinci şirket oldu.