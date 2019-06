12nm üretim teknolojisi üzerine inşa edilen yeni AMD Ryzen 3000 Serisi Mobil İşlemciler, sınıfının en iyisi performansı, eğlence deneyimi ve özelliklerinin yanında, rakiplerine göre büyüleyici performans geliştirmeleri de sunuyor.



Yeni AMD Ryzen mobil işlemciler şu özellikleri barındırıyor:



Wake on Voice, Modern Standby, akıcı PC oyunları ve 4K HDR Streaming yeteneği gibi ilgi çekici özellikler



10 saate kadar video oynatımı sunan pil ömrü



AMD Ryzen 7 3700U, medya düzenlemeyi Intel Core i7-8550U’dan %29’a kadar daha hızlı yaparken, and the AMD Ryzen 5 3500U ise web sayfalarını Intel Core i5-8250U’dan %14’e kadar daha hızlı yükleyebiliyor



Kullanıcılar, ilk 2. Nesil Ryzen Mobile ile güçlendirilen laptopları 1. Çeyrekten itibaren alabilecekler, ayrıca 2019 yılı boyunca yeni sistemler de piyasaya sürülecek. Bu yeni laptoplar, bu yıl içerisinde Acer, ASUS, Dell, HP, Huawei, Lenovo ve Samsung tarafından satışa sunulacak.



2019’un ilk çeyreğinde AMD, AMD.com üzerinden tüm Radeon Vega Grafikli Ryzen İşlemciler için düzenli Radeon Software Adrenalin güncellemeleri sunacak. Böylece yeni oyunlar ve özellikler, gelişmiş performans ve daha güçlü kararlılık için sık destek sağlanacak.



AMD aynı zamanda kullanıcılara daha fazla seçenek sunmak için “Zen” tabanlı Athlon Mobile işlemcileri de sunarak, mobil kullanımı neredeyse tüm bütçelere yaymayı mümkün kılacak. Bu ürünler de 2019’un başlarında piyasada olacak.