Amiral gemisi özellikleriyle yeni V29 Lite 5G Türkiye’de satışa sunuldu

En güzel anlarınızı V29 Lite ile fotoğraflayabilirsiniz



V29 Lite’ın 64MP optik görüntü sabitleme özelliğine sahip ana kamerası, 120Hz göz korumalı AMOLED ekranı ile yüksek kamera performansını deneyimleyin. Telefonun 2MP bokeh, 2MP makro lensten oluşan üçlü arka kamera sistemi ile anılarınızı ve en güzel anları gece gündüz fark etmeksizin neredeyse tüm ışık koşullarında en güzel şekilde ölümsüzleştirebilirsiniz. Çift Pozlama özelliği ile fotoğrafın öznesini arka fondan ayırarak belirgin ve görünür kılan katmanlı fotoğraflar ve farklı portre modlarında en güzel fotoğrafları; Dual-View Video özelliği sayesinde de ön ve arka kameraları aynı anda kullanarak etkili Vlog’lar çekebilirsiniz.



V29 Lite fırsatları Myvivoshop.com’da sizleri bekliyor



vivo, V29 Lite’ı 2 büyük Android sürümü güncelleme ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi ile satışa sunuyor. Telefonu vivo’nun online satış kanalı myvivoshop.com’dan satın almayı tercih ettiğinizde 3.000 TL değerinde 1 yıl garanti ve 1 yıl ücretsiz ekran onarım hediyesi myvivoshop.com’da sizleri bekliyor. Ayrıca eski telefonunuzu getirip yeni telefon alımlarınızda 500 TL’lik indirim fırsatlarından da yararlanabilirsiniz.

Vivo V29 Lite özellikler:



Ekran: 6.78 inç, FHD+, 120Hz, 1300 nit parlaklık, AMOLED



İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 (8nm)



Bellek: 8GB LPDDR4x RAM



Depolama: 128GB UFS 2.2



Arka kamera: 64MP f/1.79 + 2MP derinlik sensörü + 2MP makro f/2.4



Ön kamera: 16MP f/2.45



Yazılım: FunTouch OS 13, Android 13



Batarya: 5000 mAh, 44w hızlı şarj



Boyut: 164.24 x 74.79 x 7.89mm



Ağırlık: 177g