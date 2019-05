Oyun PC için 27 Ağustos 2019'da Epic Games mağazasın'da, PlayStation 4 ve Xbox One için ise dijital olarak Aralık 2019'da çıkacak. Oyuncular Ancestors: The Humankind Odyssey'i bugünden itibaren ilk yıl için yalnızca Epic Games mağazasından ön sipariş verebilir.



Oyun; İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca (Kastilya), Japonca, Korece, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Rusça, Lehçe, Portekizce ve Arapça dillerini destekleyecek.



Ancestors: The Humankind Odyssey, oyuncuların MÖ. 10 milyon yılından, MÖ. 2 milyon yıl öncesine kadarki 8 milyon yıl boyunca sert ama eşsiz güzel Afrika topraklarında hayatta kalmaları ve evrimleşmeleri için çaba harcamasını sağlayacak. İnsanoğlunun ilk öncüllerini temsil edecek olan oyuncular, Neojen Afrika'yı keşfederken, bölgelerini genişletecek ve bu açık dünya hayatta kalma oyunun getirdiği yenilikçi yaklaşımında hayatta kalmak için klanlarını bir nesilden diğerine ilerletmek için geliştirmeye çalışacak. Oyun ve mekaniği, oyuncuların çeşitli arazileri ve çevreleri keşfedip, çeşitli avcılarla karşılaşıp onları alt ederek elde ettiği ve klanlarını gelecek nesillere hazırlamak için onlara aktardığı yeni yetenekleri öğrenme, evrimleşme, keşfetme ve hayatta kalma temellerine dayanıyor.



“Private Division ve Panache Digital Games, olarak tüm oyuncularımıza mümkün olan en iyi deneyimi sunma tutkusunu paylaşıyoruz," diyen Private Division Kıdemli Yapımcısı Kari Toyama “Dağıtımcı firma olarak, Ancestors: The Humankind Odyssey'in tüm sürümlerinin, çıkacağı her platformun sunduğu kalitenin teknik ekibi tatmin edecek seviyede olduğunda piyasaya çıkması presibinden kaynaklı çıkış tarihi aralıklarında Panache'yi destekliyoruz, ekip bu şekilde her sürümün "tamam" hali ile oyuncuya ulaşmasını sağlıyor. Geliştirici odaklı bir yayıncı olarak bu, küçük bağımsız ekiplerle birlikte çalışmamızda önemli bir yaklaşımdır. ”



Yayınlanma tarihi duyurusu ile birlikte, Panache Digital Games ve Private Division, Ancestors: The Humankind Odyssey'in temel sanat tasarımlarını da oyuncuları için sergiledi. Ekip ayrıca, oyunun benzersiz mekaniğini ve konseptini açıklayan Patrice Désilets'in yer aldığı üç bölümlük bir video dizisinin ikinci bölümünü de yayımladı.



Ancestors: The Humankind Odyssey PC için 27 Ağustos 2019'da Epic Games mağazasın'da, PlayStation 4 ve Xbox One için ise dijital olarak Aralık 2019'da çıkacak. Oyun şu dilleri destekleyecektir: İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca (Kastilya), Japonca, Korece, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Rusça, Lehçe, Portekizce ve Arapça. Ancestors: Humankind Odyssey hakkında daha fazla bilgi için, YouTube’a abone olun, Twitter'da takip edin, Facebook'ta beğenin ve www.AncestorsGame.com adresini ziyaret edin.