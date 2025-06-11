Android 16 resmen yayınlandı: Yenilikler neler ve nasıl indirilir?

Apple’ın iOS 26’yı duyurmasından yalnızca iki gün sonra Google, sahibi olduğu rakip işletim sistemi Android 16’yı resmi olarak kullanıma sundu.



Yeni güncelleme, işitme cihazı kullanıcılarına yönelik iyileştirmeler, gerçek zamanlı bildirimler ve tabletlerde üretkenliği artıracak masaüstü moduyla birlikte geliyor. Ancak şirketin beklenen büyük tasarım değişikliği olan “Material 3 Expressive” bu güncellemede değil, 3 Eylül 2025'te planlanan başka bir sürümle sunulacak.



Halihazırda Pixel telefonlar için kullanıma açılan Android 16 güncellemesinin beta test sürümü şeklinde sunulacağı belirtildi. Kalıcı sürümün hemen ardından gelmesi bekleniyor.



İşte Android 16’ya kısa bir bakış:

CANLI BİLDİRİMLER

Android 16 ile birlikte gelen en dikkat çekici yeniliklerden biri, “Canlı Bildirimler” oldu. Bu özellikle birlikte yemek siparişi ya da yolculuk paylaşım gibi uygulamalarda gerçek zamanlı bildirimler sayesinde kullanıcıların uygulamayı sürekli kontrol etmesine gerek kalmadan süreç hakkında anlık bilgi alması sağlanıyor. Bu özellik de başlangıçta Pixel cihazlarda kullanılabilecek.



Ayrıca, aynı uygulamadan gelen çok sayıda bildirimin otomatik olarak gruplanması sayesinde bildirim ekranı daha düzenli bir hale getirilecek.

İŞİTME CİHAZLARI

Android 16, işitme cihazı kullananlar için önemli yenilikler içeriyor. Artık, cihazın ön tarafındaki mikrofon yerine telefon mikrofonunu kullanarak daha net telefon görüşmeleri yapılabilecek.



Ayrıca, Android’e entegre edilen yerleşik işitme cihazı kontrolü sayesinde ses seviyesi gibi ayarlara doğrudan telefondan erişilebilecek.

GELİŞKİN GÜVENLİK

Güncellemeyle birlikte Google’ın en güçlü mobil güvenlik sistemi olan “Advanced Protection” (Gelişkin Güvenlik) da aktif hale getirilebiliyor.



Bu özellik; zararlı uygulamalara, kimlik avı girişimlerine, dolandırıcılık çağrılarına ve tehlikeli web sitelerine karşı üst düzey koruma sunuyor. Özellikle güvenliği ön planda tutan kullanıcıların büyük avantaj elde edeceği belirtiliyor.

TABLETLERE MASAÜSTÜ DENEYİMİ

Google, Samsung ile iş birliği yaparak Android 16’ya masaüstü modunu entegre etti. Samsung’un DeX platformuna benzer şekilde çalışan bu özellik, büyük ekranlı cihazlarda birden fazla uygulama penceresini aynı anda açma, yeniden boyutlandırma ve taşıma imkânı sunuyor. Ayrıca, klavye kısayolları ve görev çubuğu taşması gibi yeni üretkenlik araçları da yakında sunulacak.



Pixel 8 ve üzeri cihazlar, Android 16 beta sürümüyle bu özellikleri şimdiden deneyimleyebilecek. Diğer kullanıcılar için ise tam sürüm birkaç ay içinde yayınlanacak.

MATERIAL 3 EXPRESSIVE

Google ayrıca, geçen ay sızdırılan “Material 3 Expressive” tasarım diliyle ilgili detayları doğruladı. Yeni tasarım; simge biçimleri, yazı tipleri, renk paletleri ve daha doğal animasyonlarla Android arayüzüne yeni bir görünüm kazandıracak. Ancak bu değişiklikler Android 16’nın mevcut sürümüne değil, eylül ayında çıkacak bir güncellemeye bırakıldı.



Material 3 Expressive tasarımıyla birlikte Wear OS 6’ya da tasarım güncellemelerinin geleceği belirtiliyor. Android 16’nın, yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla özellik kazanarak güncelleneceği ifade ediliyor.

BETA SÜRÜM HANGİ CİHAZLARA GELECEK?

Android 16’nın beta sürümü Google Pixel cihazlara geldi. O cihazlar şu şekilde:



Pixel 8 / 8 Pro



Pixel 7 / 7 Pro / 7a



Pixel 6 / 6 Pro / 6a



Pixel Fold



Pixel Tablet



Pixel kullanıcıları, Google’ın “android/beta” adresine giderek Google hesabıyla oturum açması ve kendi Pixel cihazını seçerek “Beta Programına Katıl” seçeneğini tıklaması yeterli olacak.



Samsung ve Xiaomi gibi diğer markalar içinse kararlı sürüm yayınlandığında kullanıcılar telefonlarının Ayarlar > Yazılım Güncelleme bölümünden güncellemeyi kontrol edebilecek.