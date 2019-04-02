Google her ay yaptığı gibi bu ay da pek çok güvenlik açığını giderdiği yeni güncelleme, bir yandan Google Sesli Asistan'ın bazı özelliklerinde iyileştirmeye giderken, diğer yandan da Google Pixel 2 telefonlarına da bazı yeni özellikler kazandırdı.

Yayınlanan yeni güvenlik güncellemesi minör güvenlik sorunlarını ortadan kaldırırken, Android telefonlarda kayda değer bir güvenlik açığı halihazırda bulunmadığı için güncellemenin 'hayati' bir fonksiyonu da bulunmuyor.



Google Pixel 3 model telefonlara bu güncellemenin yüklenmesiyle birlikte ise telefonun performansında kayda değer bir artış yaşanırken, önemli iyileştirmeler yapıldı.

Google Asistan'ın sesle kilit açma özelliği, bir kısım Android telefonlarda ekran parlaması sorunu yaratırken, güncelleme bu sorunu da ortadan kaldırıyor.



Son olarak Google Pixel ve Pixel XL (ilk sürüm Google telefon modelleri) yapılan Nisan ayı güvenlik güncellemesiyle birlikte daha yüksek performansta çalışıyor. Güncellemeyi henüz ekranında görmeyen kullanıcılar Google Developers sayfası üzerinden de süreci takip edebilir.