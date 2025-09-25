Android ve iPhone rekabetinde yeni sayfa: Yeni çip beklentiyi artırdı

Ünlü çip firması Qualcomm, 2025’in sonu ve 2026 boyunca çıkacak Android amiral gemilerinde kullanılacak yeni üst seviye işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5’i duyurdu.



Yeni nesil 3. jenerasyon Oryon CPU mimarisi ile gelen çip, hem performans hem de verimlilikte önemli sıçramalar vadediyor.

Geçen yıl piyasaya çıkan Snapdragon 8 Elite, Qualcomm’un performans açısından Apple’a en çok yaklaştığı yonga olmuştu.



Şirketin yeni Gen 5 sürümü ise CPU’da yüzde 20, GPU’da yüzde 23 ve NPU’da yüzde 37’lik artış vaat ediyor. Bu da Apple’ın yeni A19 Pro işlemcisiyle başa baş rekabet edebileceğini düşündürüyor.



İNCELEMELER NE DİYOR?



Snapdragon 8 Elite, 2025’te piyasaya çıkan OnePlus 13 ve Galaxy S25 Ultra gibi modellerde büyük başarı göstermiş, Apple’ın A18 Pro işlemcisine yaklaşmıştı.



Ancak tek çekirdek performansı ve ışın izleme gibi testlerde hâlâ Apple önde görünüyordu.



Trusted Reviews'a göre yeni Gen 5 çipiyle birlikte Android telefonların, uzun süreli oyunlar, cihaz üzerinde video düzenleme ve yoğun çoklu görevlerde iPhone’ları geride bırakması ihtimali doğmuş olabilir.



Yine de Qualcomm’un başarısı tek başına yeterli değil. Donanım optimizasyonu, termal tasarım, batarya kapasitesi ve yazılım uyumu üreticilere bağlı olacak.



Bu noktada Apple’ın güçlü olduğu alan, yani donanım-yazılım entegrasyonu, iPhone’ların hâlâ avantajlı kalmasını sağlıyor.



YENİ ÖZELLİKLER



Snapdragon 8 Elite Gen 5 yalnızca performans artışı sunmuyor. Çipset, Gelişmiş Profesyonel Video (APV) kaydı desteği getiriyor.



Bu teknoloji daha kaliteli ve post-prodüksiyonda esnek video işleme imkânı tanıyor. Ancak üreticiler bu özelliği telefonlarına entegre etmek zorunda değil.



Ayrıca cihaz içi işlem gücünde de gelişmeler var: Görüntülü aramalarda gürültü engelleme, kamera işleme kabiliyetleri ve görsel düzenleme teknolojileri gibi alanlarda daha iyi deneyimler vadediyor.



Snapdragon 8 Elite Gen 5, Android üreticilerine Apple’ın uzun süredir elinde tuttuğu “en güçlü mobil işlemci” unvanını alma fırsatı sunabilir.

Ancak bu başarı, yalnızca Qualcomm’un değil, telefon üreticilerinin çipi ne kadar verimli kullandığına bağlı olacak.