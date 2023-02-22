Angry Birds Google Play Store'dan kaldırılıyor

Rovio, oyunun iPhone kullanıcıları tarafından kullanılabilir durumda kalacağını ve adının Red's First Flight olarak değiştirileceğini duyurdu.



İki düzineden fazla devam filmi, iki film uyarlaması ve bir Netflix şovu içeren devasa bir franchise sistemi başlatan uygulama, "oyunun indirildiği cihazlarda oynanabilir olmaya devam edecek.