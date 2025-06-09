Ankara'daki Kral Midas keşfi dünya gündeminde: Kraliyet mezarı, Frigya krallığına ait

Arkeologlar geçen hafta Ankara’nın güneybatısındaki Gordion antik kentinde Kral Midas'ın bir akrabasına ait olduğu belirlenen bir kraliyet mezarı buldu.



Keşif dünya basınında ilgi görürken, önde gelen arkeoloji ve popüler bilim yayıncıları da arkeolojik keşfi ele aldıkları makaleler yayınlıyor.



Söz konusu keşifte ayrıca, Frigya krallığından seçkin bir bireye ait olduğu ifade edilen onlarca nadir eserin yanı sıra yakılmış insan kemikleri de gün yüzüne çıkarıldı. Tüm bunlar söz konusu mezar höyüğünde bulundu.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3 Haziran’da düzenlediği basın toplantısında, "Bu eserlere dayanarak, mezar odasındaki kişinin Gordion ve Midas ile ilişkili kraliyet ailesinin bir üyesi olabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.



“DOKUNDUĞU HER ŞEYİ ALTINA ÇEVİRDİ”



Gordion, MÖ 1200'den 675'e kadar hüküm süren Frigya Krallığı'nın başkentiydi. MÖ 8. yüzyılda krallık, önce Gordias tarafından, ardından da dokunduğu her şeyi altına çevirdiği hikayesiyle ünlü oğlu Midas tarafından yönetildi.



Ancak Gordion, yüzyıllar boyunca birçok kez işgale uğradı ve arkeologlara kazmaları gereken karmaşık sur duvarları, mezarlar ve evler bıraktı.



Gordion'da bulunan en büyük mezar "Midas Höyüğü" diye adlandırılıyor. 120'den fazla höyükten biri olan bu mezar, MÖ 740 civarında inşa edilmişti ve yüksek statülü bir kişinin, muhtemelen Midas'ın babası Gordias'ın mezarıydı.



EN ESKİ KREMATORYUM



Yeni duyurulan mezar, Gordion'da kazılan 47. höyük oldu. Gordion kazısının eş direktörü arkeolog Yücel Şenyurt, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda höyüğün yaklaşık 8 metre) yüksekliğinde ve 60 metre çapında olduğunu belirtti.



Şenyurt ayrıca, höyüğün söz konusu kazı alanında bugüne kadar bulunmuş en eski krematoryumu içerdiğini söyledi.



Gordion'daki kazılar 75 yıldır devam ediyor, ancak arkeologlar daha kazılacak çok sayıda mezar ve yerleşim yapısı olduğunu belirtiyor.



KEŞİF DÜNYA BASININDA



Keşif önde gelen popüler bilim sitelerinde yer bulurken, HeritageDaily ve Arkeonews gibi tanınmış arkeoloji siteleri de buluntulara ilgi gösterdi.



Midas’ın akrabasına ait olduğu düşünülen höyüğün keşfine ayrıca, Yunan ve İngiliz basının yanı sıra İsrail basını da geniş yer verdi.

