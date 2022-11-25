Anketten "evet" çıktı: Twitter'da "genel af" için tarih verildi

Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk'ın, askıya alınan hesaplar için "genel af" önerdiği ankete katılanların yüzde 72,4'ü evet oyu verdi. Musk, askıdaki hesapların platforma dönüşünün önümüzdeki hafta başlayacağını açıkladı.

Anketten "evet" çıktı: Twitter'da "genel af" için tarih verildi

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'ın yeni CEO'su Elon Musk'ın, "yasayı çiğnemeyen veya korkunç spam yapmayan" hesapların platforma geri dönmesine izin verilmesini öneren anketi sonuçlandı. 

Ankete katılanların yüzde 72,4'ü evet oyu verirken, yüzde 27,6'sı "hayır" dedi.

Askıya alınan hesapların geri dönmesini onaylayan sonuçlar üzerine Musk, "Halk konuştu. Af gelecek hafta başlıyor" paylaşımında bulundu.

Twitter'ın yeni CEO'su, eski Başkan Donald Trump, kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve Kanye West'inkiler de dahil olmak üzere platform kurallarını ihlal ettiği için yasaklanan birkaç hesabı eski haline getirmişti.

Trump'ın hesabı 6 Ocak Kongre baskını sırasında attığı tweet'lerle şiddeti kışkırtmaya karşı kuralları ihlal ettiği için yasaklanmıştı.

Greene'in hesabı corona virüsle ilgili yanlış bilgileri defalarca paylaştığı, West'in hesabı ise anti-semitik tweetler attığı gerekçesiyle askıya alınmıştı.

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