Dorothy adlı ABD'li kız çocuğu için Twitter'da "Dorothy'ye özgürlük" kampanyası başlatıldı. Kampanyanın başlama hikayesi ise oldukça ilginç.



Yemek yaptığı sırada YouTube videosu izleyen ve dikkatini bu videoya verdiği için ufak çaplı bir yangın çıkaran 15 yaşındaki Dorothy ceza olarak akıllı telefonuna elvade dedi.



İki hafta önce telefonuna annesi tarafından el konulan Dorothy yasağı ilk olarak 4 Ağustos'ta Nintendo 3DS oyun konsolundan gönderdiği mesajla deldi.



Dorothy, cezayı "Sonsuza kadar gidiyorum. Annem telefonumu aldı. Hepinizi özleyeceğim. Ağlıyorum. Hoşçakalın" mesajıyla duyurdu.

im leaving forever. my mom took my phone. ill miss u all sm. im crying. goodbye. #ACNL pic.twitter.com/yqDNQylGIR — dorothy 🏹 (@thankunext327) August 5, 2019

Ertesi gün Dorothy'nin annesi tarafından yazıldığı tahmin edilen bir mesajda ise "Dorothy'nin Nintento'dan Twitter'ı kullandığını gördüm. Bu hesap kapatılacak" ifadelerine yer verildi.



Nintendo 3DS'ten de olan Dorothy bu kez diğer oyun konsolu Wii U'ya yöneldi ve "Merhaba. Annem Nintendo’mu aldı. Wii'mi kullanmaktan başka çarem kalmadı. Gösterdiğiniz destek ve sevginiz için teşekkürler" dedi.



I seen that Dorothy has been using twitter on her Nintendo. This account will be shut down now. pic.twitter.com/L4JqNYhUHe — dorothy 🏹 (@thankunext327) August 5, 2019

Annesi bu cihaza da el koyunca, Dorothy son çare olarak LG marka buzdolaplarını keşfetti 8 Ağustos'taki mesajında "Bu tweet'in ulaşıp ulaşmayacağını bilmiyorum. Buzdolabıyla konuşuyorum. Çünkü annem tüm elektronik cihazlarıma yine el koydu" dedi.



İngiliz Guardian gazetesine konuşan Dorothy "Annen neden sadece buzdolabının internet bağlantısını kesmiyor?" sorusunu "Annem teknoloji konularında çok iyi değil" diye yanıtladı.