AK Parti Yalova İl Başkanlığını ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir soru üzerine, Antarktika Bilim Üssü Projesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli liderlik özelliğiyle ortaya çıktığını söyledi.



Bunun vizyonlu bir proje olduğuna vurgu yapan Varank, şöyle devam etti:



"Bu konu Sayın Cumhurbaşkanımızın Şili ziyaretinde gündeme gelmişti. Biliyorsunuz orada Antarktika Antlaşmalar Sistemi dahilinde mevcudiyet yürüten ülkeler var. Bu ülkeler orada bilimsel çalışmalar, faaliyetler yürütüyorlar. Biz bu antlaşmalar sisteminde gözlemci ülke statüsündeydik. Bizim orada verimli bir şekilde dünyanın geleceğini araştırabilmemiz, bilimsel araştırmalar yapabilmemiz için üye ülke statüsünde olmamız gerekiyordu. Bunun da birtakım şartları var, oraya bilimsel seferler düzenlemeniz gerekiyor, geçici bir üs kurmanız gerekiyor, orada çevresel etki raporunu hazırlamanız lazım, bilimsel faaliyetler vizyonunuzu ortaya koymanız lazım. Biz bunları bugün itibarıyla yerine getirmiş olduk. Bu seferde, geçici bilim üssümüzü kurduk ve orada bayrağımızı dalgalandırdık. İnşallah bundan sonraki süreçte Antarktika Antlaşmalar Sistemi'nde gerekli faaliyetleri yürütüp üye ülke statüsüne geçip orada kalıcı bir üs kurmak istiyoruz. Bizim oradaki mevcudiyetimiz diğer, yanılmıyorsam 56 ülke ile orada devam etsin, biz de burada geleceğimize etki edecek bilimsel faaliyetler yürütelim istiyoruz."