Antarktika'daki Türk Bilim Üssü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı yayınlandı

Geçen yıl ocak ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinasyonu ile Antarktika'ya 3.Ulusal Antarktika Bilim Seferi düzenlenmişti. Araştırma seferi sırasında Antarktika'ya ilk defa geçici Türk Bilim Üssü kuruldu.



Antarktika'ya kurulan Türk Bilim Üssü, Göktürk uydusu ile uzaydan görüntülendi. Türk Bilim Üssü'nün uzaydan çekilen fotoğrafını, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, kendi Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türk Bilim Üssü’nün uzaydan çekilen fotoğrafını, "Uzaydan, Antarktika’daki bilim üssümüzde her şey yolunda gözüküyor. Göktürk1 uydumuz ile kalpler bir, uzaklar yakın" notu ile paylaştı.

Antarktika, zorlu coğrafyası ve doğasıyla kaşiflerin ve bilimsel araştırma ekiplerinin ilgi odağı. Dünyanın en soğuk, rüzgarlı ve kurak kıtasında, sadece bilimsel araştırmaların yapıldığı 30 ülkenin 100'e yakın üssü bulunuyor. Antarktika’da, Antarktika Anlaşması’nı imzalayan bütün ülkeler araştırma yapabiliyorlar. Türkiye, 1995 yılında Antarktika Anlaşması’nı imzaladı. Antarktika Anlaşması'na dayanarak geçen sene şubat ayında kurulan Türk Bilim Üssü’nde 3 yıl boyunca araştırmalar devam edecek.

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