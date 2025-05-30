Anthropic CEO'su: Yapay zeka beyaz yakalıların yarısını yok edecek

Sektörün en büyük yapay zeka şirketlerinden Anthropic'in CEO'su Dario Amodei, yapay zekanın özellikle beyaz yakalıların işlerini şimdiden ellerinden alabileceği konusunda uyardı.

Axios'a konuşan Amodei, yapay zekanın giriş seviyesindeki tüm beyaz yakalı işlerinin yarısını "ortadan kaldırabileceğini" söyledi.



ChatGPT'nin önde gelen rakiplerinden Claude dil modellerini geliştiren firmanın patronu, ortaya çıkan iş kaybının gelecek beş yıl içinde işsizliği yüzde 20 oranında artırabileceğini savunarak şöyle ekledi:

"Teknoloji, finans, hukuk, danışmanlık ve diğer beyaz yakalı mesleklerde, özellikle giriş seviyesi işlerin topluca ortadan kalkması ihtimali var."

KAMUOYU YETERİNCE UYARILMIYOR

Amodei neden şimdi yapay zekaya karşı insanları uyarma ihtiyacı duyduğu sorusuna cevaben "Bu benim sorumluluğum" dedi.

Hükümetlerin ve yapay zeka sektöründeki rakiplerinin bu konuyu ciddiye almadığını ifade eden teknoloji CEO'su, kamuoyunun yapay zekanın getireceği olası sorunlar konusunda yeterince bilgilendirilmediğini öne sürdü.

Öte yandan Amodei, yapay zekanın hastalıkların tedavisi ve diğer tıbbi atılımlar söz konusu olduğunda büyük faydalar sağlayacağını ve ekonomiyi büyüteceğini de kabul etti.

ÜNLÜ MİLYARDER KARŞI ÇIKTI

Ancak ünlü milyarder Mark Cuban, sosyal medya platformu Bluesky'da yaptığı paylaşımda Anthropic CEO'sunun değerlendirmesine katılmadığını belirtti.

"Biri, CEO'ya iş dünyasında 2 milyondan fazla sekreter olduğunu hatırlatmalı" diyen Cuban sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni işler icat eden yeni şirketler yapay zeka sayesinde ortaya çıkacak ve bunlar TOPLAM istihdamı artıracak."