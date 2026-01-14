Anthropic’ten devrim niteliğinde yapay zeka ajanı: 10 günde “kendi kendini” geliştirmiş

Yapay zeka firması Anthropic, yapay zeka asistanı Claude’un yeteneklerini masaüstüne taşıyan yeni aracı Cowork’u bu hafta tanıttı. Cowork, kullanıcıların bilgisayarlarındaki klasörlere erişerek dosyaları okumasına, düzenlemesine, yeniden adlandırmasına ve yeni belgeler oluşturmasına olanak tanıyan bir “masaüstü ajanı” olarak konumlanıyor.



Şirket, Cowork’u kod yazma aracı Claude Code’un kodlama dışındaki işlere uyarlanmış, daha erişilebilir bir sürümü olarak tanımlıyor.



Şu anda teknik önizleme aşamasında olan Cowork, yalnızca aylık 100 dolarlık Claude Max aboneliğine sahip MacOS kullanıcılarına sunuluyor.



Diğer planlardaki kullanıcılar için ise bir bekleme listesi oluşturuldu.

NASIL KULLANILACAK?

API anahtarı gerektiren Claude Code’un aksine Cowork, Claude masaüstü uygulaması üzerinden, klasik bir sohbet arayüzüyle kullanılabiliyor.



Kullanıcılar masaüstlerindeki belirli bir klasör için bu araca yalnızca okuma ya da düzenleme izni verebiliyor; Claude da bu izinler doğrultusunda dosyaları organize edebiliyor veya yeni dosyalar yaratabiliyor.

Cowork’un en basit kullanım senaryoları arasında masaüstü ya da “indirilenler” klasörünü düzenlemek, dosyaları belirli bir isimlendirme standardına göre yeniden adlandırmak veya faturalar ve fişler gibi belgelerden otomatik olarak bir gider tablosu oluşturmak yer alıyor.

Daha gelişmiş senaryolarda ise Cowork, bilgisayardaki yerel verileri Microsoft Teams, Zendesk gibi bağlı kurumsal araçlardan gelen bilgilerle birleştirerek kapsamlı raporlar, sunum dosyaları ve elektronik tablolar hazırlayabiliyor

Çok aşamalı görevlerde sistem, her biri ayrı bir bağlam penceresine sahip alt ajanlar oluşturarak karmaşık işleri parçalara bölüyor ve böylece bilgi karmaşasının önüne geçmeyi hedefliyor.

Anthropic yetkililerine göre Cowork’un çıkış noktası, kullanıcıların Claude Code’u beklenmedik alanlarda kullanmaya başlaması oldu. Başlangıçta geliştiriciler için tasarlanan bu araç; vergi hazırlama, fiş yönetimi, dosya düzenleme gibi günlük işlerde de yoğun ilgi görmüştü.



Şirket, Cowork ile hem geliştiricilere hem de teknik olmayan kullanıcılara hitap eden daha geniş bir kitleye ulaşmayı amaçlıyor.



Bu hamlenin, 2026’da halka arz hazırlıkları yaptığı bildirilen Anthropic için de stratejik bir önemi var. Microsoft’un Copilot gibi kurumsal yapay zeka ajanları üzerinde ek bir rekabet baskısı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

KENDİ KENDİNİ GELİŞTİRMİŞ

Cowork’un dikkat çeken bir diğer yönü ise geliştirme süreci. Anthropic, uygulamanın yalnızca dört kişilik bir ekip tarafından yaklaşık 10 gün içinde tamamlandığını ve kodun büyük bölümünün Claude Code tarafından üretildiğini açıkladı.

Bu örnek, yapay zeka destekli yazılım geliştirmenin proje sürelerini ne kadar çarpıcı biçimde kısaltabildiğini gösterdi.

Diğer yandan şirket, Claude Code’un yalnızca kod tamamlayan bir araç olmadığını, planlama yapabilen ve bir ekip arkadaşı gibi davranabilen daha otonom bir sistem sunduğunu vurguluyor.

FİRMADAN SALDIRILARA KARŞI UYARI

Yine de Anthropic, Cowork’un henüz deneysel bir aşamada olduğu konusunda kullanıcıları uyarıyor. Araç, yalnızca izin verilen dosyalara erişebiliyor olsa da, kötü niyetli komutlar veya “komut enjeksiyonu” olarak bilinen saldırılar yoluyla istenmeyen sonuçlar doğurma riski mevcut.

Teorik olarak kötü niyetli bir saldırganın, Claude’un internette karşılaştığı içerikler üzerinden komut sızdırması ve hassas dosyaların bulunduğu bir klasöre erişim sağlaması ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle şirket, Cowork’un şimdilik hassas olmayan verilerle ve net, ayrıntılı talimatlarla kullanılmasını öneriyor.

YAPAY ZEKADA YENİ DÖNEM: “AJANLAR”

Cowork, yapay zekanın yalnızca sohbet eden bir araç olmaktan çıkıp, kullanıcı adına görev üstlenen agentic (etken) versiyonlara dönüştüğü daha geniş bir trendin parçası. Bu tür “agentic” yapay zeka araçlarına Türkçede “yapay zeka ajanları” adı veriliyor.

ChatGPT Agent, Gemini Agent ve Google’ın bilgisayara doğrudan erişebilen Gemini 2.5 Computer Use modeli gibi çözümler, yapay zekanın internet üzerinde işlem yapabilen ve dijital emeği otomatikleştiren bir rol üstlenmeye başladığını gösteriyor.

Anthropic’in Cowork hamlesi de bu dönüşümün ofis işlerine yönelik en somut örneklerinden biri olabilir.