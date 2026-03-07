Anthropic'ten “yapay zeka iş krizi” çalışması: İşsizlik oranları henüz artmadı

Yapay zeka şirketi Anthropic’in yayımladığı yeni endeks, büyük dil modellerinin (LLM) şu ana kadar işsizlik üzerinde sınırlı bir etkisi olduğunu ortaya koysa da, ekonomistler arasında büyüyen “yapay zeka kaynaklı iş kaybı” tartışmasına yeni bir veri aracı sunmayı amaçlıyor.

Anthropic ekonomistleri Maxim Massenkoff ve Peter McCrory, yayımladıkları çalışmada bu sistemi henüz büyük etkiler ortaya çıkmadan geliştirdiklerini belirterek, “Bu temeli şimdiden atarak, gelecekte ortaya çıkabilecek ekonomik sarsıntıları sonradan yapılan analizlere göre daha güvenilir biçimde tespit etmeyi umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Şirketin CEO’su Dario Amodei, yapay zekanın yaratabileceği ekonomik sarsıntılar konusunda uyarıda bulunan teknoloji yöneticileri arasında en dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

YAPAY ZEKAYA EN AÇIK MESLEKLER

Anthropic’in geliştirdiği ölçüm sistemi üç ana unsuru dikkate alıyor:

Bir mesleğin içerdiği spesifik görevler,

Bu görevlerden hangilerinin büyük dil modelleri tarafından yapılabileceği,

Bu görevlerin bugün fiilen yapay zeka tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği.

Araştırmaya göre bir iş, temel görevleri otomasyona daha açık olduğunda yapay zekadan daha fazla etkilenme riski taşıyor. Şirketin anonimleştirilmiş verileri de bazı görevlerin şimdiden gerçek dünyada yapay zeka tarafından yapılmaya başlandığını gösteriyor.

Verilere göre en yüksek risk grubundaki meslekler arasında bilgisayar programcıları (görevlerin yaklaşık yüzde 75’i yapay zeka tarafından yapılabilir), müşteri hizmetleri temsilcileri, veri giriş çalışanları ve tıbbi kayıt uzmanları yer alıyor.

Buna karşılık mesleklerin yaklaşık yüzde 30’u “maruz kalma” eşiğini aşmıyor. İnsan emeğine daha çok dayanan aşçılık, cankurtaranlık ve bulaşıkçılık gibi işler bu grupta bulunuyor.

İŞSİZLİK ORANLARI HENÜZ ARTMADI

Araştırmacılar, yapay zekaya en açık mesleklerde çalışanların işsizlik oranlarının, “yapay zekadan görece korunmuş” işlerde çalışanlara kıyasla henüz anlamlı biçimde artmadığını belirtiyor.

Çalışmada, “ChatGPT’nin yayımlanmasından bu yana iki grup arasındaki fark oldukça küçük ve istatistiksel açıdan anlamlı değil. Daha yüksek risk grubunun işsizlik oranı çok az artmış olsa da bu etki sıfırdan ayırt edilemiyor” denildi.

GENÇLER TEHLİKEDE

Ancak araştırma, özellikle 22-25 yaş arası genç çalışanların işe alımlarında bazı riskli mesleklerde yavaşlama olduğuna dair işaretler ortaya koydu.

Bu durum, yapay zekanın ilk etapta giriş seviyesindeki çalışanları daha fazla etkileyebileceğine işaret ediyor.

YENİ GÖZLEM ARACI

Anthropic, geliştirdiği endeksin ekonomistlere yapay zekanın istihdam üzerindeki etkilerini daha iyi takip edebilmek için bir yol haritası sunacağını düşünüyor. Araştırmacılar, yapay zekanın bugünkü gerçek etkisi ile potansiyel etkisi arasındaki farkın çok büyük olduğuna dikkat çekerek, ileride daha ciddi iş gücü dalgalanmalarının yaşanabileceğini belirtiyor.