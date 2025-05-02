Apple, ABD için Çin'den vazgeçti

Apple, ABD'de satılacak iPhone ve diğer cihazların çoğunun üretimini, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin odak noktası olan Çin'den uzaklaştıracağını söylüyor.



Apple CEO'su Tim Cook, önümüzdeki aylarda ABD pazarına sürülecek iPhone'ların çoğunun Hindistan'da üretileceğini, iPad ve Apple Watch gibi ürünlerin üretiminde ise Vietnam'ın önemli bir merkez olacağını söyledi.



Teknoloji devi, Trump'ın yeni tarifelerden temel elektronik cihazları muaf tutma kararına rağmen, ABD ithalat vergilerinin cari çeyrekte şirketin maliyetlerine yaklaşık 900 milyon dolar (677,5 milyon sterlin) ekleyebileceğini tahmin ediyor.



TRUMP ABD'YE TAŞIMAK İSTİYOR



Trump yönetimi, Apple'ın üretimi Amerika'ya taşımasını istediğini defalarca dile getirdi.



Bu tahmin, dünya çapındaki firmaların, Washington'ın ticaret politikalarının tetiklediği küresel ticaretteki büyük değişimlere yanıt vermek için çabaladığı bir dönemde geldi.



Perşembe günü yatırımcılarla yaptığı görüşmede şirketin mali performansını ele alan Apple patronu, şirketin ABD'deki yatırımlarına dikkat çekmek istedi.



Cook, şirketin önümüzdeki dört yıl içinde ABD'nin çeşitli eyaletlerine 500 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını hatırlatarak görüşmeyi açtı.



HİNDİSTAN'DA ÜRETİLDİ



Apple'ın ABD'ye yönelik ürünler için tedarik zincirini Çin'den uzaklaştırdığını söyleyen Trump, ancak bu hamleden en çok Hindistan ve Vietnam'ın faydalanacağını söyledi.



Cook, "ABD'de satılan iPhone'ların çoğunun menşe ülkesinin Hindistan olacağını tahmin ediyoruz" dedi.



Bu arada Vietnam, "ABD'de satılan hemen hemen tüm iPad, Mac, Apple Watch ve AirPods ürünlerinin" başlıca üretim merkezi olacak.



ABD dışında satılan toplam ürünlerin büyük çoğunluğunun menşe ülkesinin Çin olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.



Ancak üretim hatlarının Hindistan'a taşınması zaman alacak ve milyarlarca dolara mal olacak önemli bir yatırım gerektirecek.



M&G Wealth'in baş yatırım sorumlusu Shanti Kelemen, BBC'nin Today programına yaptığı açıklamada, "Tedarik zincirlerini etkileyen tarifeler ve bunları taşıyıp yeni fabrikalar kurmanın maliyeti devam edecek. Apple önümüzdeki birkaç yıl içinde 500 milyar dolar yatırım yapmak istediğini söyledi" dedi.



Apple hisseleri, Trump'ın ABD'ye ithal edilen ürünlere "karşılıklı gümrük vergileri" uygulayacağını duyurmasının ardından sert düşüş yaşadı. Bu kararın amacı, şirketleri ABD'de daha fazla üretim yapmaya ikna etmekti.



Ancak yönetimi planlarını yumuşatmak için önemli bir baskıyla karşı karşıyaydı. Tarifeler yürürlüğe girdikten kısa bir süre sonra, telefonlar ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere belirli elektronik cihazların muaf tutulacağını duyurdu.