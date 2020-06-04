Apple ABD’de yağmalanan iPhone’lara mesaj gönderdi

ABD’de George Floyd’un bir polis tarafından boğularak öldürülmesi sonucu başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler sırasında yağmalanan dükkanlardan biri de Apple Store’du.

Geçtiğimiz günlerde ülke basınında yer alan haberlere göre, protestolar esnasında kimliği belirlenemeyen bir grubun Walnut Street'teki Apple mağazasına girmesinin ardından birçok iPhone telefonun çalındığı tespit edildi.

Kısa süre sonra sosyal medyaya da yansıyan yağma görüntüleri sonrası ABD merkezli teknoloji şirketi harekete geçti.



İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Apple mağazalarından çalışanan iPhone’lara mesaj göndererek telefonları yağmalayan kişilere ulaştı



Şirket yağmalama sırasında çalınan iPhone’lara gönderdiği mesajda "Lütfen Apple Walnut Street'e geri dönün" ifadelerine yer verdi.



Aynı mesajda çalınan akıllı cihazların takip edildiği ve devre dışı bırakıldığı bilgisinin de altı çizildi.