Apple, AB'nin rekabet düzenlemelerine isyan etti

Teknoloji dünyasının devi Apple ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki regülasyon savaşı, karşılıklı sert suçlamalarla yeni bir evreye geldi.



Reuters ajansının aktardığına göre Apple, AB'nin teknoloji şirketlerini hizaya getirmek için tasarladığı Dijital Pazarlar Yasası'nın (DMA), 2023'te yürürlüğe girmesinden bu yana haksız bir şekilde kendisini hedef almak için kullandığını öne sürdü.

Avrupa Komisyonu'na sunduğu kapsamlı yanıtta teknoloji devi, mevcut kuralların "yürürlükten kaldırılıp yerine amaca uygun yeni bir düzenleme getirilmesi" yönünde çağrıda bulundu.



'KOMİSYON, YASAYI SİLAH OLARAK KULLANDI'



Apple'a göre Komisyon, dış baskılara "fazlasıyla duyarlı" hareket ederek orantısız bir şekilde şirketin üzerine gidiyor:



"Komisyon, DMA'yı bir silah gibi kullanarak yalnızca Apple’a yönelik düşmanca bir tutum benimsemiştir. Bu, bir düzenleyici çerçeve için tamamen uygunsuzdur."



Söz konusu suçlamalar, ABD yönetiminin, AB kurumlarının Amerikan teknoloji şirketlerine "haksızlık yaptığı" yönündeki tezlerini de güçlendiriyor.



Öte yandan 9to5Toys teknoloji portalının haberine göre "eşik bekçisi" (gatekeeper) olarak tanımlanan teknoloji devlerini daha adil bir rekabet ortamı için bir dizi kurala uymaya zorlayan DMA kapsamında AB, bugüne dek yedi şirketi bu statüye aldı.



Aralarında Alphabet (Google), Amazon ve Meta'nın da bulunduğu listeye yönelik en somut adımlardan biri, nisanda Apple'a kesilen 500 milyon avroluk ceza olmuştu.



FATURA KULLANICIYA MI ÇIKIYOR?



Tartışmanın teknik boyutu kadar, kullanıcıları ilgilendiren negatif sonuçları da var.



Apple, DMA'nın getirdiği zorunluluklar nedeniyle bazı yeni ve ilgi çekici özelliklerini AB'de ya geciktireceğini ya da hiç sunmayacağını duyurdu.



Anlaşmazlığın temelinde, DMA'nın Apple'ı, kendi donanımı için geliştirdiği bir özelliği, piyasaya sürdüğü anda üçüncü taraf donanım üreticilerine de açmaya zorlaması yatıyor.



Apple ise bunun ciddi gizlilik ve güvenlik açıkları yaratacağını, bu sorunlar çözülmeden rakip donanımlara anında erişim sunamayacağını savunuyor.



Politico'nun geçen haftalarda yer verdiği habere göre bu kapsamda, iPhone ekranının Mac bilgisayarlar üzerinden kontrol edilmesini sağlayan iPhone Ekran Yansıtma ve Apple Intelligence destekli yeni AirPods kulaklıkların gerçek zamanlı çeviri özelliği, Avrupa'daki kullanıcılara sunulmayacak.



Apple, bu teknolojileri güvenli bir şekilde rakip cihazlara açmanın bir yolunu bulamadığını, aksi halde kullanıcıların tüm verilerinin riske gireceğini iddia ediyor.



Şirket ayrıca, kullanıcıların konum verilerini üçüncü taraflarla paylaşmanın "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Gidilen Yerler" gibi bazı harita özelliklerini de geciktirmek zorunda kaldığını bildirdi.



KOMİSYON'DAN YANIT

Avrupa Komisyonu ise Apple'ın iddialarını reddetmekte gecikmedi. Komisyon'dan Reuters'a yapılan açıklamada özelliklerin engellenmesi kararının Apple tarafından "tek taraflı" alındığını ve kendileriyle bu konuda hiçbir istişare yapılmadığına dikkat çekildi.



Açıklamada, "DMA, yeni ürünlerin AB pazarında sunulmasını engellemez; tam tersine, yeniliği ve tercih özgürlüğünü korur. DMA'ya uyum bir seçenek değil, yükümlülüktür" denildi.



Fakat Apple, AB rekabet yasasının piyasada daha fazla seçenek sunmak yerine tam tersi bir etki yarattığını savunuyor.



Şirket, bu tezi özelliklerin gecikmesiyle Avrupa'daki kullanıcıların teknolojik yeniliklerden mahrum kaldığı ve Apple'ın özel teknolojilerini rakiplere açma zorunluluğunun, iOS'u Android'e benzeterek pazardaki "gerçek seçenekleri" azalttığı gerekçesiyle savunuyor.



Öte yandan Apple'a göre pazar lideri Samsung veya hızla büyüyen Çinli rakipler bu kurallara tabi değilken, sadece kendisinin hedef alınması haksızlık yaratıyor.



Bu gerekçelerle Apple, yasanın ya tamamen lağvedilmesini ya da kullanıcı gizliliği ve güvenliğini önceliklendirecek şekilde kökten değiştirilmesini talep ediyor.