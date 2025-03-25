Apple, AirPods Max'in yeni özelliğini duyurdu

YENİ ÖZELLİKLER NELER SUNUYOR?



AirPods Max'in artık desteklediği 24-bit/48 kHz kayıpsız ses teknolojisi, müziklerin stüdyoda kaydedildiği gibi çalınmasına olanak sağlıyor. Bu, sıradan sıkıştırılmış ses dosyalarındaki detay kaybını ortadan kaldırıyor ve dinleyicilere müzikteki her nüansı, tonun orijinal netliğiyle sunuyor. Özellikle yüksek kaliteli ses deneyimi arayan kullanıcılar için bu gelişme, kablosuz kulaklık teknolojisinde yeni bir standart oluşturabilir. Kullanıcılar, müziklerini sanatçının hayal ettiği şekilde, hiçbir kalite kaybı olmadan dinleyebilecekler.



Gecikme süresi, özellikle profesyonel işler ve hızlı reaksiyon gerektiren aktiviteler için kritik önem taşır. AirPods Max, ultra düşük gecikme özelliği ile ses ve görüntü arasında neredeyse tamamen eşzamanlı bir senkronizasyon sunuyor. Bu, oyuncuların anında ses geri bildirimi aldığı bir oyun deneyimi yaşamalarını sağlarken, video düzenleme veya canlı yayın yapan içerik üreticilerine de büyük bir avantaj sağlıyor. Müzik prodüksiyonuyla uğraşan profesyoneller ise seslerin giriş ve çıkış zamanlamasını hassas bir şekilde kontrol edebilecekler.



Bu yenilikler, AirPods Max'i yalnızca bir kulaklık olmaktan çıkarıp çok yönlü bir ses çözümü haline getiriyor. Gelişmiş ses kalitesi ve düşük gecikme sayesinde, kullanıcılar hem gündelik yaşamlarında hem de profesyonel işlerinde daha verimli bir şekilde çalışabilecekler. Örneğin, Logic Pro gibi ses düzenleme yazılımları kullananlar, en küçük frekans değişimlerini bile ayırt edebilirken, online konferanslar yapan kullanıcılar ise ses gecikmesi yaşamadan etkili bir iletişim kurabilecekler.



UYUMLULUK VE YAYIN TARİHİ

Bu özellikler, yalnızca USB-C bağlantısına sahip AirPods Max modelleri için geçerli olacak ve Nisan ayında yayınlanacak olan iOS 18.4, iPadOS 18.4 ve macOS Sequoia 15.4 güncellemeleriyle kullanıcılara sunulacak. Güncellemelerin tamamı ücretsiz olacak.



Apple’ın bu adımı, hem müzik hem de teknoloji dünyasında ses getirecek gibi görünüyor. Kayıpsız ses kalitesi ve düşük gecikme ile bu güncelleme, AirPods Max'i şu ana kadarki en yetenekli kablosuz kulaklıklardan biri haline getirebilir.