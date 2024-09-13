Apple, AirPods Pro 2'de işitme cihazı modu için FDA onayı aldı

Apple, 9 Eylül Pazartesi günü iPhone 16 lansmanında AirPods Pro 2'ye işitme cihazı özelliğinin geleceğini duyurmuştu.

ABD'li teknoloji şirketi, bu sağlık özellikleriyle işitme kaybı yaşayan kullanıcılara önleme, farkındalık ve yardım için yeni araçlar sunmayı amaçlıyor.

Apple, AirPods Pro 2 için yeni işitme sağlığı özelliklerini duyururken henüz FDA onayı almadığını belirtmişti.

Ancak FDA, 12 Eylül tarihli bir belgeyle Apple'ın işitme cihazı yazılımına izin verildiğini doğruladı.

Bu yeni özellikler, bu yıl içinde bir ürün yazılımı güncellemesiyle AirPods Pro 2'de kullanıma sunulacak.

İşitmeyle ilgili sağlık sorunlarını önlemek için AirPods Pro 2, kullanıcıların yüksek çevresel seslerden kaçınmasına yardımcı olan Yüksek Ses Azaltma özelliğini sunacak.

AirPods Pro 2 ayrıca kullanıcının işitme duyusunu değerlendirmek için saf ton odyometrisi kullanan bir İşitme Testine de sahip olacak.

İşitme Testinin sonuçları, kullanıcının Sağlık uygulaması içindeki kişiselleştirilmiş işitme profilinde görüntülenecek ve daha fazla danışmanlık için sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla paylaşılabilecek.

Apple, hafif ve orta derecede işitme kaybı olan kullanıcılara yardımcı olmak için yeni yazılım tabanlı İşitme Desteği özelliğini kullanıma sunacak.

ABD'de FDA tarafından onaylanan bu araç, kullanıcının kişiselleştirilmiş işitme profilini analiz edecek ve buna göre sesi gerçek zamanlı olarak yükseltecek.

MÜZİK, FİLM VE ARAMALARLA ENTEGRE OLACAK

Kullanıcılara konuşma ve etkileşimlerde yardımcı olmanın yanı sıra, İşitme Desteği aracı müzik, film ve aramalara entegre edilecek.

100'DEN FAZLA ÜLKEDE KULLANILACAK

Apple, bu özelliğin ABD, Almanya ve Japonya da dahil olmak üzere 100'den fazla ülke ve bölgede kullanıma sunulacağını söyledi.