Apple, akıllı saatlerin satışını durdurdu

Apple, akıllı saatlerindeki kan oksijen sensörü özelliğini etkinleştiren teknolojiyle ilgili bir patent anlaşmazlığı yaşadı.

Şirket, Series 9 ve Ultra 2 akıllı saatlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satışlarını bu haftadan itibaren durduracağını söyledi.

Apple Watch cihazların, tıbbi teknoloji şirketi Masimo'nun patent haklarını ihlal ettiği ve bu özelliği sahip akıllı saatlerin satışının engelleneceği belirtildi.



Bu kararın 25 Aralık'a kadar ABD Başkanı Joe Biden tarafından inceleneceği ve Apple kararın geçerli olması halinde kurallara uymak için adımlar attığını söyledi.

Biden yönetiminin davayla ilgilenen bölümü olan ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, Büyükelçi Katherine Tai'nin "bu davadaki tüm faktörleri dikkatle değerlendirdiğini" söyledi.



Veto edilmemesi halinde yasak 26 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

21 ARALIK'TAN İTİBAREN SATIŞINI DURDURUYOR



Şirket, saatlerin satışını 21 Aralık'tan itibaren web sitesinden ve 24 Aralık'tan sonra Apple perakende satış noktalarından durduracağını söyledi.

Apple'ın daha düşük fiyatlı Apple Watch SE modeli gibi kan oksijen sensörü içermeyen diğer modeller anlaşmazlıktan etkilenmedi.



Masimo CEO'su Joe Kiani Ekim ayında CNBC'ye verdiği demeçte Apple ile bir anlaşma için görüşmelere açık olduğunu söylemişti.

Masimo, ITC kararına "fikri mülkiyet haklarını koruyarak ve ABD'nin patent sistemine olan kamu güvenini sürdürerek ve ABD endüstrisini teşvik ederek saygı duyulması gerektiğini" söyledi.

PAZARIN YÜZDE 25'İ APPLE'A AİT

Counterpoint Research'e göre Apple küresel akıllı saat pazarının yaklaşık dörtte birine sahip.

bu pay ABD ve Avrupa tatil satış sezonlarında dördüncü çeyrekte üçte birin üzerine çıkma eğiliminde. Hem Series 9 hem de Ultra 2, Asya'daki Ay Yeni Yılı sezonu da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri dışında satın alınabilecek.

APPLE WATCH'U TANITAN YENİ TABELALAR

Apple, yasağın devam etmesi halinde bir dizi yasal ve teknik seçenek üzerinde çalışıyor.



Rapora göre Apple, mağazalarını bu değişikliğe hazırlamaya başladı ve perakende satış noktalarına, yasağın hedef aldığı iki model olan Series 9 ve Ultra 2'nin fotoğraflarını göstermeden Apple Watch'u tanıtan yeni tabelalar gönderdi.