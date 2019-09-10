Apple Arcade oyun servisinin fiyatı ne kadar?

Apple'ın merakla beklenen lansmanı TSİ 20.00 itibari ile başladı. Apple bu etkinlikte iPhone 11'in de aralarında olduğu yeni akıllı telefon modelleri ve diğer cihazlarını görücüye çıkaracak.



Apple'ın yeni oyun platformu Arcade'nin de fiyatı belli oldu.

Apple’ın yeni oyun platformu Arcade lansmanın ilk görücüye çıkarılan ürünü oldu 19 Eylül’de 150’den farklı ülkeye gelecek olan platformun ABD fiyatı aylık 4.99 dolar. Platform için 1 ay ücretsiz deneme seçeneği de bulunuyor.

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