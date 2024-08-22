Apple, Avrupa'da varsayılan uygulamalarını silinebilir yapacak

Apple, Avrupa Birliği'ndeki (AB) kullanıcılar için varsayılan uygulamalarda ve uygulama silmede değişiklikler yapılacağını duyurdu.

Apple, Avrupa'da varsayılan uygulamalarını silinebilir yapacak

ABD'li devi , Birliği (AB) yasalarına uyum kapsamında App Store, Mesajlar, Fotoğraflar, Kamera ve Safari uygulamalarının silinebilmesini mümkün hale getirecek.

Apple, AB'deki kullanıcılar için yıl sonuna kadar, iOS ve iPadOS için tarayıcı seçim ekranında, varsayılan uygulamalarda ve uygulama silmede değişiklikler yapacak.

AB'deki kullanıcıların iOS ve iPadOS 18'de her kullanıcıya sunulan "varsayılan uygulamalar" bölümünü ayarlarda göreceği belirtilen açıklamada, kullanıcıların gelecekteki yazılım güncellemelerinde telefon numaralarını çevirme, mesaj gönderme, metin çevirme, parolaları yönetme, klavyeler ve istenmeyen çağrı filtreleri için yeni varsayılan ayarlara sahip olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, App Store, Mesajlar, Fotoğraflar, Kamera ve Safari uygulamalarının artık AB'deki kullanıcılar için silinebilir olacağı bilgisi yer aldı.

Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası gereği değişikliğe gidecek olan şirket, daha önce de benzer güncellemeler yapmış, telefonlarının şarj girişlerini type-c formatına çevirmişti.

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